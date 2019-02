'Potresnu priču i bol majke treba razdvojiti od problema'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić bio je gost RTL-a Danas, a u emisiji se razgovaralo o bolovanjima u Hrvatskoj, o predsjedničinoj posjeti privatnoj klinici ali i o ultimatumu koji mu je uputila Građanska inicijativa iz Metkovića Sinovi i kćeri Neretve.

- Ja mislim da treba odvojiti potresnu priču i beskrajnu bol majke. To proživljavamo s dubokim pijetetom. Ne ponovilo se. A druga stvar su ti zahtjevi. I prije te nesreće smo prepoznali da je dolina Neretve mjesto koji treba mijenjati. I zakon po kojemu se ide u integracije Hitne. To je integracija Doma zdravlja, hitne i liječnika koncesionara. To je prepoznato, na to me se radi - kazao je.

- Drugo, nedostatak laboratorija izvan radnog vremena. I to je promijenjeno. Postojeći laboratorij će imati pripravnost izvan radnog vremena. U pripremi su rješenje helikopterske pomoći, a dok se ne to ne dogodi sada se analizira bolja pokrivenost doline Neretve - izjavio je ministar i dodao da se 'ultimatumima ništa ne rješava'.

Na pitanje zašto još uvijek nije dozvoljeno da se u Domovima zdravlja koriste CRP analizatori koji stoje samo nekoliko tisuća kuna, a stanje poput ovog kakvog je imao Gabrijel mogu otkriti za nekoliko minuta.

- CRP analizatori su malo iskorišteni. Novim pravilnikom rješava se sedam osam parametara koliko je pacijent životno ugrožen i prema kojima treba intervenirati. Dok se ne riješi, Dom zdravlja u dolini Neretve će imati pripravnost u laboratoriju - odgovorio je.

Kujundžić je rekao da podatak kako hrvatski radnici dvostruko više koriste bolovanja od europskog prosjeka

- Nismo iznimka, nego smo u prosjeku. Zlouporaba ima, ali to treba sankcionirati.

Kujundžić se gostujući u RTL-u Danas, ministar je potvrdio da su počele individualne analize za Spinrazu i naglasio Hrvatska je među prvima u Europi počela liječiti djecu sa Spinrazom. Svega dvije, tri zemlje su na tom tragu. Povjerenstvo je počelo prozivati svakog malog pacijenta. Čim se steknu uvjeti, m smo spremni - kazao je.

Komentirao je i predsjedničin posjet privatnoj klinici i rekao kako smatra da je to zloupotrebljeno.

- Predsjednica je kao svaki hrvatski građanin otišla na pregled, izvadila novac i dobila popust. Mislim da je predsjednica prvenstveno čuvala mjesto u državnoj bolnici i platila privatniku - izjavio je ministar.