Potvrđena optužnica u aferi Vrtovi svjetla: Bivši šef HRT-a i Lončarić idu na sud zbog mita

Piše HINA,
Zagreb: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je u srijedu optužnicu protiv bivšeg ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT) Kazimira Bačića i poduzetnika Milana Lončarića zbog davanja mita za trgovanje utjecajem i trgovanja utjecajem u aferi Vrtovi svjetla

Uskokova optužnica tereti Lončarića da je, od ožujka 2020. do 29. lipnja 2021., dogovorio s Bačićem, s kojim je i obiteljski povezan, da će potonji korištenjem svog utjecaja posredovati prema tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću radi ishođenja potrebnih dozvola za legalizaciju već izgrađenih objekata te izvođenje radova na nekretninama u njegovom vlasništvu.

Lončarić je, prema optužnici, ujedno dogovorio da će Bačić svojim utjecajem i autoritetom glavnog ravnatelja HRT-a, koja je važan komitent komercijalnih banaka u Hrvatskoj, posredovati u bankama radi ishođenja kredita po što povoljnijim uvjetima u svrhu financiranja svojih projekata.

Uz to, Lončarića se tereti da je dogovorio kako će kao protuuslugu nagraditi Bačića i tadašnjeg, a danas pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

U cilju realizacije dogovora, stoji u optužnici, Bačić je u više navrata tražio od Bandića da svojim autoritetom posreduje kod službenih osoba Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kako bi izdao potrebne suglasnosti i rješenja za izvođenje građevinskih radova na nekretninama u njegovom vlasništvu.

Bačić optužen da je Bandiću dao Lončerićevih 50.000 eura mita

Za to je Lončarić, prema optužnici, putem Bačića tadašnjem gradonačelniku Bandiću predao 50.000 eura, dok je Bandić osobno i posredstvom ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba zatražio od pročelnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode da udovolji podnesenim zahtjevima Lončarićeve tvrtke.

Uskok u optužnici navodi da je Bandić tražio da se udovolji Lončarićevim zahtjevima bez obzira na propisane uvjete te izda odgovarajuće dokumente kojima bi se ozakonila nelegalna nadogradnja na zgradi koja se nalazi u kulturno zaštićenoj zoni u Zagrebu te tako Lončarićevoj tvrtki pribavi korist.

Riječ je o palači u Žerjavićevoj ulici koja je zaštićeni spomenik kulture te o prostoru nekadašnje Tvornice električnih žarulja (TEŽ) koji je nekoć bila u Lončarićevom vlasništvu.     

Uz to, Bandić je od pročelnika Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode na Lončarićev zahtjev zatražio da lažno navede kako se TEŽ-ov toranj treba ukloniti uslijed oštećenja zadobivenih u potresu, iako za to nije bilo osnove, a sve kako bi se tvorničkom kompleksu ukinuo status kulturnog dobra i povećala mogućnost gradnje "Vrtova svjetla".

Uskok u optužnici ističe da je Bačić koristio svoj utjecaj u bankama i za Lončarićevo dobivanje povoljnih kredita radi financiranja "Vrtova svjetla", a za što je poduzetnik nagradio glavnog ravnatelja HRT-a kupnjom i opremanjem stana u Zagrebu u vrijednosti od najmanje 135.510 eura, a riječ je o stanu u zagrebačkoj Radićevoj ulici koji su istražitelji pretresali na dan uhićenja.

