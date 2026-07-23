Potvrdili optužnicu protiv krim-skupine bivšeg kickbox prvaka: Na drogi 'zaradili' 1,7 mil. eura

Optužno vijeće splitskog Županijskog suda potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv navodne dilerske organizacije bivšeg kickbox prvaka Marka Benzona. Sud je odbio i zahtjev obrane za izdvajanjem dokaza, čime su ispunjeni uvjeti za početak glavne rasprave, odnosno suđenja, piše Dalmatinski portal. U postupku su i dalje 24 optuženika. Svi su hrvatski državljani, osim jednog slovenskog državljanina.

S USKOK-om se nedavno nagodio tek jedan od navodno manje važnih članova skupine, kojeg se teretilo da je kilogram i pol heroina prevezao iz Zagreba do Zadvarja. Osuđen je na tri godine i osam mjeseci zatvora, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 18.000 eura. Nakon presude pušten je iz istražnog zatvora.

Benzona i ostale optuženike USKOK tereti da su tijekom 2020. i 2021. godine, u približno godinu dana djelovanja, preprodajom različitih vrsta droge zaradili čak 1,7 milijuna eura.

Među optuženima je i Velolučanin Jakša Cvitanović Cvik, kojem se još uvijek sudi zbog pranja novca navodno stečenog preprodajom droge na Korčuli od 2003. do 2006. godine. Cvitanović je zatvorsku kaznu zbog dilanja droge odavno odslužio, a u međuvremenu je i rehabilitiran.

USKOK je prošlog tjedna pokrenuo još jednu istragu protiv Benzona, člana skupine Frane Trešnjića i policajca splitske interventne policije. Policajca se sumnjiči da je, na zahtjev vođe skupine i svog rođaka Trešnjića, u informacijskom sustavu MUP-a provjeravao registracijske oznake vozila za koja je Benzon sumnjao da ga prate. Sporne provjere navodno su obavljene početkom 2021. godine, dok je osumnjičeni policajac radio u PNUSKOK-u.