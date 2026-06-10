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Povijesni pad nezaposlenosti: Nikad manje ljudi na HZZ-u...

Piše HINA,
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Povijesni pad nezaposlenosti: Nikad manje ljudi na HZZ-u...
Hrvatski zavod za zapošljavanje u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Krajem svibnja na Zavodu je bilo 61.298 nezaposlenih, što je 16,3 posto manje nego lani. Najviše zapošljavanja bilježi turizam, a slijedi trgovina.

Krajem svibnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) bilo je registrirano 61.298 nezaposlenih što je 11.933 ili 16,3 posto manje nego u svibnju lani te najmanje otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u srijedu. U odnosu na travanj ove godine, broj nezaposlenih smanjen je za 9,2 posto ili 6.223 osobe. Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 59.896 nezaposlenih, a oglašeno je 16.140 slobodnih radnih mjesta. Tijekom svibnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 8.006 osoba, što je 3,1 posto manje nego u svibnju 2025. godine. Pritom je 6.035 ili 75,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 116 osoba iz redovitoga školovanja (1,4 posto) te 1.855 osoba iz neaktivnosti (23,2 posto).

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Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 14.229 osoba, što je 13,9 posto manje nego u svibnju 2025. godine. Od toga je zaposleno 9.709 osoba, i to njih 8.911 osoba ili 91,8 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 798 osoba ili 8,2 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u djelatnostima vezanim uz turizam te trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u djelatnosti smještaj te priprema i usluživanje hrane - 2.319 osoba ili 26 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1.394 osobe ili 15,6 posto te prerađivačka industrija s 902 osobe ili 10,1 posto. 

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U svibnju je 4.520 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodile Splitsko-dalmatinska županija (1.848 osoba ili 20,7 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (868 osoba ili 9,7 posto) te Grad Zagreb (823 osobe ili 9,2 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 9.120 (ili 14,9 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Gradu Zagrebu (8.524 ili 13,9 posto) i Osječko-baranjskoj županiji (8.093 ili 13,2 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (659 ili 1,1 posto).

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U svibnju je 17.197 osoba ili 28,1 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristila novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 1,8 posto ili 312 osoba.

U svibnju ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 10.547 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 18.438 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 3,2 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.

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