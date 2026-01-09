Obavijesti

25 GODINA PREGOVORA

Povijesni trenutak: EU odobrio sporazum s Mercosurom, stvara zonu najveća slobodna trgovina

Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Nakon 25 godina pregovora Bruxelles je dao zeleno svjetlo trgovinskom partnerstvu s Južnom Amerikom koje obuhvaća više od 700 milijuna ljudi, ali izaziva strahove europskih poljoprivrednika

Države članice EU-a u petak su kvalificiranom većinom odobrile potpisivanje trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur, čime se stvara najveća zona slobodne trgovine na svijetu.

“Nakon više od 25 godina današnje odluke označavaju povijesni korak naprijed u jačanju strateškog partnerstva s Mercosurom”, izjavio je ciparski ministar za energiju, trgovinu i industriju Michael Damianos, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.
 Odluke kojom se odobrava potpisivanje sporazuma o partnerstvu EU-Mercosur (EMPA) i privremenog trgovinskog sporazuma (ITA) donesene su u pisanoj proceduri.

 Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen sada može u ponedjeljak otputovati u Paragvaj, koji trenutačno predsjedava Mercosurom, i potpisati te sporazume. Da bi ti sporazumi stupili na snagu trebat će još pristanak Europskog parlamenta.
  Sporazumom EU-Mercosur stvara se najveća zona slobodne trgovine na svijetu s više od 700 milijuna potrošača.

 “U vrijeme rastuće globalne neizvjesnosti, ključno je da ojačamo našu političku suradnju, produbimo naše gospodarske veze i održimo našu zajedničku predanost održivom razvoju. Ovi sporazumi stvorit će nove prilike za poduzeća s obje strane, a istovremeno će osigurati snažne zaštitne mjere za naše najosjetljivije sektore i pravedan, održiv okvir za trgovinu“, istaknuo je ministar Damianos.

 Europski izvoznici imat će koristi od niskih carina u regiji koja ima visoke carinske stope za gotovo sve zemlje u svijetu. Prema procjenama Komisije sporazum može povećati godišnji izvoz EU-a u Mercosur do 39 posto (49 milijardi eura), podržavajući više od 440 000 radnih mjesta diljem Europe, .

O trgovinskom sporazumu s Mercosurom pregovori su se vodili više do 25 godina. Sporazum bi omogućio EU-u izvoz više automobila, strojeva, vina i žestokih pića u Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Zauzvrat, sporazum bi olakšao uvoz južnoameričkog mesa, šećera, riže, meda i soje u Europu, što je izazvalo uzbunu kod poljoprivrednika.

