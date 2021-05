Bivši ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić je u očitovanju naveo da je zadužio kabinet da pripremi listu ministara zemalja članica EU kako bi im u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a dali protokolarne darove, dok je darove za niže rangirane dužnosnike osobno kupio vlastitom karticom kako bi ubrzao kupovinu.

Dodao je da je darove na kraju mandata kupio u ime ministarstva vlastitom karticom jer službenu nije ni tražio po dolasku na dužnost pa je kasnije tražio refundaciju potrošenog novca, ali je nakon pisanja u medijima o tom slučaju odlučio vratiti novac.

Ustvrdio je da ni u primisli nije imao nečasnih namjera i da su se sve objave na portalu Telegram koji je pokrenuo priču bile usmjerene na njegovu osobnu diskreditaciju bez provjere činjenica.

Ministarstvo je, međutim, u očitovanju navelo da nema podatke gdje su otišli pokloni, poput ruksaka, majica, kišobrana i USB stickova, a ostalo je nejasno i zašto je Pavić naveo da nije imao službenu karticu s obzirom na to da ju je po podacima ministarstva imao dok je bio na dužnosti.

Član povjerenstva Davorin Ivanjek rekao je kako nije baš uvjerljivo da je vratio novac samo zato što se medijski pisalo o tome pa se teško može zaključiti da je novac potrošio u službene svrhe.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv bivše ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak zbog utvrđenog nesklada u imovinskoj kartici jer nije navela vlasništvo supruga nad jednom osminom stana u Varaždinu koji ne koriste kao ni da je suprug bio suvlasnik, a potom i vlasnik tvrtke u kojoj radi.

Postupak zbog utvrđenog nesklada pokrenut je i protiv saborskog zastupnika Igora Dragovana jer u imovinskoj kartici nije naveo parkirališno mjesto, a netočno je i naveo da je stan u Zagrebu vlasništvo njegove supruge jer je ona suvlasnica.

Postupak nije pokrenut protiv guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića koji je bio prijavljen da je u imovinskoj kartici propustio navesti članstvo u tri udruge - Udruzi Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog teniskog saveza i zagrebačkog Rotary kluba.

S obzirom na to da Zakonom o sprječavanu sukobu nije izričito propisana obveza navođenja članstva, posebice ako je tijekom mandata došlo do učlanjena, povjerenstvo je uspostavilo praksu da se u takvim slučajevima od dužnosnika zatraži da navedu te podatke, što je Vujčić učinio prije nego je Povjerenstvo od njega to zatražilo, pojasnio je Ivanjek.