Povjerenstvo ZG Holdinga: Čistoća ne izdaje valjane račune građanima za odvoz smeća

Gotovo dva mjeseca Zagrepčani revno odvajaju otpad otkako je uveden novi sustav naplate no u sjeni pozitivnog iskoraka vrve stari problemi. Naime, građanima na računima stoji samo fiksni dio obračuna naknade za odvoz otpada dok drugi dio plaćaju kroz plave ZG vrećice i tu nastaje problem.

Zakon o gospodarenju otpadom jasno kaže kako je davatelj usluge dužan korisniku predati spremnik, odnosno kantu, kontejner ili vrećicu, s evidencijskim brojem koji ga može povezati s korisnikom usluge.

Ujedno je davatelj po zakonu dužan voditi evidenciju i predati je korisniku na zahtjev iz čega ispada da građani čije je spremnike za otpad čistoća uklonila, više nisu dužni plaćati račune.

Upravo to je u petak i potvrdilo Povjerenstva za reklamacije potrošača Zagrebačkog Holdinga odgovorivši na prigovor jednog od korisnika.

- U svezi vašeg dopisa, dostavljenog Povjerenstvu, a koji smo razmatrali na sjednici održanoj 24. studenog 2022. izvješćujemo Vas da je reklamacija opravdana, te ovim putem pozivamo podružnicu Čistoća da korisniku ispostavi račune sukladno evidenciji odvoza za sporni period – odgovorili su Zagrepčaninu Trpimiru Majcanu koji jako dobro poznaje sustav gospodarenja otpadom jer je u Čistoći radio i prije dolaska Milana Bandića na vlast.

Pokušao je, kaže, na vrijeme upozoriti nove čelnike Zagreba, Zagrebačkog Holdinga i Čistoće na nezakonitosti no kako nije naišao na razumijevanje sam je slao žalbe pa i podnio kaznene prijave.

- Odgovor Povjerenstva je samo dokaz da su računi protuzakoniti. Naglašavam da se ja nisam žalio da mi nije odvezen otpad, nego da račun koji su uspostavili nije u skladu sa zakonom. Ugodno me iznenadilo što još uvijek u Holdingu ima ljudi u Povjerenstvu koji se ne boje donijeti ispravnu odluku – kaže nam Majcan koji živi s obitelji i ocem na kojeg i glase računi.

Pojasnio je i kako zakonski račun treba izgledati.

- Dakle na računu treba stajati fiksni dio plus volumen puta broj odvoza. S novim sustavom naplate to nije moguće jer vrećice nisu čipirane. Treba napomenuti da je Čistoća prije svega ovoga uložila 20 milijuna kuna od čega je oko 12 milijuna bilo iz EU fondova u kodiranje spremnika. Ti kodovi su se trebali registrirati sa sustavom na kamionima i softverima koji bi imali točne podatke koja je količina kada, od kojeg korisnika preuzeta i odvožena. Sve je to stalno s dolaskom novog voditelja podružnice, zapostavilo se i uveo sustav koji nije u skladu sa zakonskim propisima. Nikako ne mogu po vrećicama koje nemaju oznake i nisu spremnici znati koliko je koji korisnik bacio otpada i koliko je od njega odvezeno što zakonski mora stajati na računu – ističe Majcan.

U Zagrebu ima oko 370.000 privatnih korisnika Čistoće i svima stižu isto prikazani računi kakve je dobio i Majcan. Ako svi građani ili barem većina podnese prigovore za protuzakonito iskazane račune, to je potencijalno veliki problem za Čistoću i Holding.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Neslužbeno nam iz Grada govore kako su ovakvi prigovori standardni i da nemaju veze s novim sustavom naplate, no Majcan tvrdi drugačije.

On je svojevremeno podnio i prijavu Županijskom državnom odvjetništvu protiv gradonačelnika Tomislava Tomaševića, njegovog zamjenika Korlaeta i voditelja podružnice Čistoća Davora Vića kao i prijavu Visokom upravnom sudu.

Kaznena prijava se odnosi upravo na način obračuna odvoza otpada navodeći, između ostalog, kako na postojećim spremnicima postoje oznake na temelju kojih se vodi evidencija odvoza što je po vrećicama nemoguće pratiti.

- Zanemarili su zakon i uloženo u sustav na kojem je radilo 50 ljudi i sada su odgovorom Povjerenstva potvrdili da je to doista problem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Molio bih Upravni sud da požuri s odlukom jer što vrijeme više prolazi Grad će imati veće troškove. Ovo nije uredu ni naspram drugih gradova koji iskazuju na računima sve po zakonu – zaključio je Majcan.

Čistoći, Gradu i Zagrebačkom Holdinu pitali smo da li građani mogu tražiti povrat novca za nevaljale račune ako su ih platili; hoće li Čistoća svima slati nove pravovaljane račune ili samo onima koji se žale; što ako većina građana pošalje pritužbe te traži povrat novaca za neispravne račune – o kojem se iznosu radi, hoće li Čistoća to morati vratiti i kako bi to utjecalo na poslovanje ove podružnice te na kraju kako to da se računi nisu uskladili na vrijeme s Gradskom odlukom i Zakonom o gospodarenju otpada s obzirom na to da se novi sustav naplate u Zagrebu pripremao mjesecima pa i odgađao... Čekamo odgovore.

- Svi ti zakonski uvjeti nisu ispunjeni novim načinom zbrinjavanja gradskog otpada u Zagrebu, koji se primjenjuje od 1.10. ove godine. Spremnika više nema, a vrećice nisu spremnici, tako da uvjet evidencije za izdavanje računa nije ispunjen. Sve je ovo navedeno i u prijedlogu naše udruge ‘Ekologija grada’ Visokom upravnom sudu, da se zaustavi primjena odluke koja je počela 1. listopada, a koja se pokazala kako nepromišljenom tako i nezakonitom, na što smo mjesecima unaprijed upozoravali - navode i iz Udruge Ekologija grada.

Najčitaniji članci