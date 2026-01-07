Povjesničarka: Ovo je svijet kakvog vide Rusija, SAD i Kina. Evo kakve će biti posljedice

Tri sfere utjecaja obilježile su distopijski roman Georgea Orwella '1984.'. To su Oceanija, Euroazija i Istočna Azija, tri područja u neprestanom ratovanju, međusobnim savezima, i iznenadim promjenama strane. Povjesničarka Anne Applebaum za The Atlantic usporedila je taj orvelovski svijet s ovim današnjim u kojeg se pretvaramo pod utjecajem američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kako piše povjesničarka, otkako je Trump osvojio drugi mandat, ideja o svijetu s tri sfere utjecaja, Azijom pod dominacijom Kine, Europom pod dominacijom Rusije i Zapadnom hemisferom pod dominacijom Sjedinjenih Država, postala je sve češća.

Tu ideju su promovirali Rusi željni kontrole, ali i oni koji su htjeli da se njihova zemlja spominje u istom kontekstu kao i SAD i Kina.

Fiona Hill, dužnosnica Vijeća za nacionalnu sigurnost u Trumpovoj administraciji je još 2019. svjedočila pred Kongresom kako su Rusi, gurajući tu ideju, nudili svojevrsnu "razmjenu" Venezuele, svog najbližeg saveznika u Latinskoj Americi, za Ukrajinu.

Nova Strategija nacionalne sigurnosti Trumpove administracije ocrtava plan za dominaciju nad američkim kontinentom, umanjujući prijetnje iz Kine i Rusije, a Trump je uputio prijetnje i saveznicima poput Danske, Paname i Kanade, čiji suverenitet sada dovodi u pitanje.

Uhićenje Madura uvelike podsjeća na neke prošle američke intervencije, poput svrgavanja panamskog vođe Manuela Noriege 1989. godine. Ipak, nešto je potpuno drugačije. Trump na konferenciji nije koristio riječ demokracija, smatra povjesničarka.

On je predstavio iskrivljenu Monroeove doktrine iz 1823., politike izvorno osmišljene da drži strane imperijalne sile podalje od Amerika.

​- Prema našoj novoj Strategiji nacionalne sigurnosti, američka dominacija na Zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje - poručio je tada.

Najavio je da će SAD voditi Venezuelu, bez objašnjenja tko će to raditi. Na pitanje o Maríji Corini Machado, vođi venezuelanske oporbe, Trump je rekao da je ona 'vrlo draga žena, ali bez poštovanja unutar svoje zemlje.'

Machado je prošle godine osvojila Nobelovu nagradu za mir i predvodi pokret čiji je predsjednički kandidat, Edmundo González Urrutia, osvojio dvije trećine glasova na izborima 2024. godine.

Trumpa ne zanima tko je legitimni vođa Venezuele. Njegova administracija umjesto toga signalizira da bi mogla surađivati s Madurovom potpredsjednicom, Delcy Rodríguez, koja bi vjerojatno zadržala režim netaknutim.

S druge strane, reakcije Rusije i Kine bile su blage, s obzirom na njihova višemilijunska ulaganja u Venezuelu. Možda zato što jezik kojim Trump opravdava otmicu Madura odražava njihove vlastite narative, vjeruje povjesničarka.

Unatoč Trumpovom busanju u prsa, ni Amerikanci zapravo ne kontroliraju svoju sferu utjecaja. Dva dana nakon uhićenja Madura, Trump već riskira da postane žrtva vlastite propagande, baš kao i Putin.

Ozbiljna je zabluda misliti da Venezuela neće pokušati odgovoriti. I dok su jedni sretni time što je Maduro otišao, oni koji su se godinama borili za pravdu i slobodu neće živjeti u diktaturi koju podržava Trump, a čine Madurovi poslušnici.

Trumpova potraga za iluzornom sferom utjecaja vjerojatno nam neće donijeti mir ili prosperitet - kao što ni invazija na Ukrajinu nije donijela Rusima - a to bi moglo postati jasno prije nego što itko očekuje.

Amerikancima bi nakon svega saveznici u Europi i Aziji mogli zatvoriti vrata i tržište.

- Naša Zapadna hemisfera organizirat će se protiv nas. Daleko od toga da nas čini moćnijima, potraga za američkom dominacijom učinit će nas slabijima, ostavljajući nas na kraju bez ikakve sfere i bez ikakvog utjecaja - zaključuje.