IZVRŠNA NAREDBA

Trump: Venezuela predaje SAD-u 30 do 50 milijuna barela nafte

Piše Antonela Šaponja,
Trump: Venezuela predaje SAD-u 30 do 50 milijuna barela nafte
Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je riječ o „sankcioniranoj nafti“ te da je Ministar energetike Chris Wright dobio nalog da odmah provede plan njezina dovoza u SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je u utorak da će privremene vlasti u Venezueli predati između 30 i 50 milijuna barela sirove nafte Washingtonu, koja će biti prodana po tržišnoj cijeni, a prihod od prodaje, kako je rekao, kontrolirati će američka administracija radi “dobrobiti naroda Venezuele i SAD-a”.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je riječ o „sankcioniranoj nafti“ te da je Ministar energetike Chris Wright dobio nalog da odmah provede plan njezina dovoza u SAD. Nafta bi se prema Trumpovim riječima trebala transportirati brodovima s plovilima za skladištenje i istovarivati na američkim lukama. 

TOMISLAV KLAUŠKI Donald Trump postao je izravna prijetnja zapadnom svijetu, Europskoj uniji, NATO savezu...
Donald Trump postao je izravna prijetnja zapadnom svijetu, Europskoj uniji, NATO savezu...

Venezuelanska nafta trenutačno se na tržištu prodaje po cijeni od oko 55 dolara po barelu, pa bi ukupni prihod od prodaje mogao iznositi između 1,65 i 2,75 milijardi dolara, ovisno o konačno postignutoj cijeni.

