Trump: Venezuela predaje SAD-u 30 do 50 milijuna barela nafte
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je u utorak da će privremene vlasti u Venezueli predati između 30 i 50 milijuna barela sirove nafte Washingtonu, koja će biti prodana po tržišnoj cijeni, a prihod od prodaje, kako je rekao, kontrolirati će američka administracija radi “dobrobiti naroda Venezuele i SAD-a”.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je naveo da je riječ o „sankcioniranoj nafti“ te da je Ministar energetike Chris Wright dobio nalog da odmah provede plan njezina dovoza u SAD. Nafta bi se prema Trumpovim riječima trebala transportirati brodovima s plovilima za skladištenje i istovarivati na američkim lukama.
Venezuelanska nafta trenutačno se na tržištu prodaje po cijeni od oko 55 dolara po barelu, pa bi ukupni prihod od prodaje mogao iznositi između 1,65 i 2,75 milijardi dolara, ovisno o konačno postignutoj cijeni.
