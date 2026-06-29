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Požar na Visu pod nadzorom. Uzrok je iskra dalekovoda!?

Piše Veronika Miloševski,
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Požar na Visu pod nadzorom. Uzrok je iskra dalekovoda!?
Foto: čitatelj/24sata

Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća, no zemaljske snage uspjele su je zaustaviti

Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je kasno sinoć buknuo između Komiže i Podhumlja na Visu, piše HRT. Prema posljednjim informacijama, stanje se popravlja i nema otvorenog plamena, no požarište će se dugo sanirati zbog velike površine. Kako neslužbeno doznaju, požar je uzrokovala iskra s dalekovoda. 

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Cijelu noć na terenu je bilo 70-ak vatrogasaca, a jutros su im u pomoć stigla četiri kanadera.

Požar još nije pod potpunim nadzorom, a vatra je zahvatila veliku površinu. Stanje je ipak znatno bolje nego sinoć. Prema odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis je prvim trajektom iz Splita upućena vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca.

Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao je za Radio Split da je vatra tijekom noći došla blizu nekoliko kuća, no zemaljske snage uspjele su je zaustaviti pa trenutačno nema veće prijetnje za stanovnike i njihove domove.

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U pomoć su u ponedjeljak u 5.40 upućena tri kanadera, a stigao je i četvrti zrakoplov koji je uključen u gašenje.

- Prvo je izbio požar kod Podhumlja. Vatrogasci su najprije gasili taj požar jer je jedna kuća bila ugrožena. Oko 23 sata vidjeli smo da su ga lokalizirali, ali se vatra potom prebacila preko brda. Zbog vrlo jakog vjetra požar se širio munjevitom brzinom. Bilo je strašno, strašno, ispričala je stanovnica Visa.

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