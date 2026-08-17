Požar u Iloku pod kontrolom: 'Odmah po dojavi digli smo sve raspoložive snage na teren...'

Zajedničkim naporima i brzom reakcijom više od sedam vatrogasnih postrojbi, požar u pograničnom šumskom predjelu Iloka stavljen je pod potpunu kontrolu. Na zahtjevnom terenu površine oko 10 hektara, punom suhih grana i trupaca, trenutno je angažirano tridesetak vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila iz cijele Vukovarsko-srijemske županije.

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Prva dojava o požaru zaprimljena je od Postaje granične policije Ilok još jučer u 12:06 sati. Vatrogasne snage provele su cijelu noć na terenu, lokalizirale požar i stavile ga pod nadzor. Međutim, unatoč stalnom dežurstvu, sasušeni teren i promjena smjera uz pojačanje vjetra doveli su danas do ponovnog razgaranja.

Foto: Društvene mreže

- Odmah u dogovoru sa županijskim zapovjednikom, odlučili smo dignuti sve raspoložive snage kako bismo maksimalno natopili teren, jer nam je pristup dosta otežan. Radimo u šumi koja je prije tri godine doživjela snažan vjetrolom, zbog čega na tlu imamo jako puno slomljenih suhih grana i trupaca. Upravo oni nam stvaraju najveći problem jer konstantno tinjaju. Podignut je dovoljan broj ljudi i vozila da večeras maksimalno natopimo teren kako bismo bili mirni noćas, a sutra ćemo vidjeti daljnji razvoj situacije. U svakom slučaju, mi nastavljamo dalje - rekao je Dario Bošnjak, zapovjednik JVP Ilok.

Županijski vatrogasni zapovjednik Krešimir Jelić potvrdio je da je situacija stabilna, ali da oprez ostaje na najvišoj razini.

- Najbitnije je reći da je požar kod Iloka pod kontrolom i da otvorenog plamena više nema. Ipak, u slučaju jačeg vjetra može doći do ponovnog rasplamsavanja, pa ćemo biti na oprezu cijelu noć i idućih dana. Postrojbe iz Iloka, Vukovara, Vinkovaca, Starih Jankovaca, Vrbanje i Nuštra zajedničkim snagama drže sve pod nadzorom, a trenutno koristimo vrijeme kako bismo što većom količinom vode natopili ovo područje - rekao je zapovjednik.

Tijekom dana požarište je s gradonačelnicom Renatom Banožić obišao i župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić, pruživši punu podršku operativnim snagama.

Foto: Društvene mreže

- Danas smo na terenu mogli vidjeti stvarno dobro opremljene ljude, spremne pomoći u bilo kojem dijelu naše županije. Vrlo je nezgodno doživjeti požar na ovakvom nepristupačnom terenu, što gašenje i kontroliranje sustava čini iznimno zahtjevnim. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji, ovdje imamo vatrogasce s područja cijele županije s vrhunskom opremom. Koliko god oni bili spremni skočiti u vatru za drugoga, jednako je važno da su maksimalno zaštićeni i da im se ništa ne dogodi - poručio je župan Bosančić.