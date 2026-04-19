Obavijesti

News

Komentari 0
OTOK BORNE

Požar u Maleziji progutao 1000 kuća, tisuće ljudi raseljeno

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Požar u Maleziji progutao 1000 kuća, tisuće ljudi raseljeno
Foto: Juan Gonzalez

Vatra se širila munjevito zbog jakog vjetra, više od 9000 ljudi pogođeno, sela sravnjena sa zemljom

Tisuće ljudi raseljeno je nakon što je u nedjelju požar uništio oko 1000 domova u obalnom selu u malezijskoj saveznoj državi Sabahu na otoku Borneu, priopćila je vatrogasna postrojba. Vlasti su obaviještene o požaru u okrugu Sandakanu oko 1:32 ujutro po lokalnom vremenu, rekao je u izjavi zapovjednik vatrogasne i spasilačke službe okruga Jimmy Lagung. "Zbog snažnih vjetrova i blizine kuća požar se brzo proširio, dok je oseka također otežala pristup otvorenom izvoru vode“, rekao je Lagung. Požar je izbio u jednom od sela Sabaha sa sojenicama i dom su nekim od najsiromašnijih zajednica u zemlji, uključujući mnoge apatride i autohtone skupine, piše Reuters.

GAĐAJU IZVORE PRIHODA Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar
Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar

Više od 9000 stanovnika pogođeno je požarom, iako nije bilo smrtnih slučajeva, priopćila je sandakanska policija, prema državnoj novinskoj agenciji Bernami.

Malezijski premijer Anvar Ibrahim rekao je da se savezna vlada koordinira s vlastima Sabaha kako bi pružila osnovnu pomoć i privremeno preseljenje pogođenima.

VELIKI POŽAR Gori naftni terminal u ruskoj regiji Krasnodar. Traže uzrok
Gori naftni terminal u ruskoj regiji Krasnodar. Traže uzrok

"Prioritet je sada sigurnost žrtava i hitna pomoć na terenu", rekao je u objavi na Facebooku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija
PROROČANSTVO O MAĐARIMA

Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

NOVI EXPRESS Teško da će mađarski sudovi ponovno odlučivati o izručenju zbog mita, a i Magyar u svojim izjavama očito u prvi plan stavlja hrvatski dug od 270 milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026