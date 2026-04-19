Požar u Maleziji progutao 1000 kuća, tisuće ljudi raseljeno

Tisuće ljudi raseljeno je nakon što je u nedjelju požar uništio oko 1000 domova u obalnom selu u malezijskoj saveznoj državi Sabahu na otoku Borneu, priopćila je vatrogasna postrojba. Vlasti su obaviještene o požaru u okrugu Sandakanu oko 1:32 ujutro po lokalnom vremenu, rekao je u izjavi zapovjednik vatrogasne i spasilačke službe okruga Jimmy Lagung. "Zbog snažnih vjetrova i blizine kuća požar se brzo proširio, dok je oseka također otežala pristup otvorenom izvoru vode“, rekao je Lagung. Požar je izbio u jednom od sela Sabaha sa sojenicama i dom su nekim od najsiromašnijih zajednica u zemlji, uključujući mnoge apatride i autohtone skupine, piše Reuters.

Više od 9000 stanovnika pogođeno je požarom, iako nije bilo smrtnih slučajeva, priopćila je sandakanska policija, prema državnoj novinskoj agenciji Bernami.

Malezijski premijer Anvar Ibrahim rekao je da se savezna vlada koordinira s vlastima Sabaha kako bi pružila osnovnu pomoć i privremeno preseljenje pogođenima.

"Prioritet je sada sigurnost žrtava i hitna pomoć na terenu", rekao je u objavi na Facebooku.