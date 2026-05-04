Poziv izdavačima: Raspisan je natječaj za nagradu Fric!

Nagrada Fric dodjeljuje se godišnje za knjigu fikcijske proze napisanu na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. srpnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine (izborna godina).

Dakle, u konkurenciju ulaze svi romani, zbirke pripovijedaka ili novela, svi neprevedeni premijerno objavljeni naslovi na jednom od pobrojanih jezika u izbornom razdoblju koji su pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dobili po UDK-a signaturu XXX-3. U konkurenciju ne ulaze ponovljena izdanja ili ona kojih je većinski dio već objavljen.

Knjige za Nagradu Fric mogu kandidirati izdavači ili autori slanjem sedam primjeraka na adresu:

Za Nagradu Fric (n/r Igor Vikić)

24sata d.o.o.

Oreškovićeva 6H/1

10010 Zagreb

Zadnji rok za slanje knjiga u konkurenciju je 1. rujna 2026., a pravovremenost slanja se ustanovljava po datumu na poštanskom pečatu.

Žiri u sastavu: Nataša Govedić (predsjednica), Dalibor Milas, Krešimir Nemec, Petra Vugrinec, Marina Redžepović, Saša Ceci i Goran Gavranović odabrat će 13 knjiga šireg izbora i objaviti ga, pa potom šest naslova užeg izbora.

Dobitnik/ca Nagrade Fric, koja uključuje i financijski dio, svotu od 10.000 eura (neto), bit će proglašen/a i Nagrada dodijeljena tijekom prosinca 2026. godine. Nagrada iznimno može biti podijeljena između više dobitnika/ca.

Nagradu Fric organizira tjednik Express i 24sata, a glavni pokrovitelj je Barcaffe.

Podsjećamo, dobitnik/ca Nagrade Fric za godinu 2016/17 bio je Damir Karakaš za roman „Sjećanje šume“, za 2017/18 Jurica Pavičić za roman „Crvena voda“, za 2018/19 Darko Cvijetić za roman „Schindlerov lift“, za sezonu 2019/20 Marko Gregur za roman „Vošicki“, za sezonu 2020/21 Damir Uzunović za roman „Ja sam“, Miljenko Jergović za zbirku priča “Trojica za Kartal“ za 2021/22, Ivana Šojat za roman „Sama“ 2022/23, .Kristian Novak za roman „Slučaj vlastite pogibelji“ 2023/24 i Lora Tomaš za roman „Papir tvoje kože“ 2024/25. godine.