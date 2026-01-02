Poznati kipar prijetio supruzi pa završio u Remetincu: 'Sve ću politi benzinom i zapaliti!'

Radivoje Jovičić poznati je akademski kipar i restaurator, koji je kao stručnjak bio uključen u obnovu kulturne baštine nakon potresa. Sada je završio u Remetincu zbog sumnji da je prijetio ženi od koje se razvodi, a osim toga, sada se sumnja da je na montažni objekt, u kojem se nalazi njezin obrt, bacio kamen, piše Večernji list.

- Sve ću politi benzinom i zapaliti, a tebe ubiti! - zaprijetio joj je.

Zagreb: Radivoj Jovičić skuplja cigle po gradu za gradnju kuće | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

S obzirom na to da Jovičić, kako se neslužbeno doznaje, ima i registriran pištolj te da je već uvjetno osuđivan zbog prijetnji supruzi, uplašena žena ga je prijavila policiji. Nakon što mu je policija pokucala na vrata, Jovičić im je nakon privođenja priznao da je podivljao na suprugu te joj je svašta izgovorio.

Proveli su istragu zbog sumnji da joj je prijetio, nakon čega je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu jer je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi istražni zatvor. Sudac istrage je zahtjev prihvatio pa je Jovičić završio u Remetincu.

Događaj zbog kojeg je završio iz rešetaka dogodio se prije nekoliko dana u Ulici Hermana Bollea, uz Mirogoj. Tamo ima klesarsku radnju, a u blizini se nalazi montažni objekt u kojem njegova supruga prodaje vaze. Montažni objekt je smješten na zemlji koja je u Jovičićevom vlasništvu, pa je on, po neslužbenim informacijama tražio da mu supruga plaća naknadu.

Nije poznato je li ona na to pristala ili ne, no Jovičić je u napadu bijesa zgrabio kamen, razbio prozor na njezinom montažnom objektu te je pri tome prijetio da će je ubiti jer je to njegova zemlja. S obzirom na to da je prekršio uvjetnu kaznu, nakon što ga je uplašena žena prijavila, uhitili su ga i kazneno prijavili, a na kraju je i pritvoren.

Jovičić je u kiparskim krugovima poznat po zahtjevnim restauratorskim zahvatima na metalnim i bakrenim konstrukcijama kupola i crkvenih tornjeva koji s bili oštećeni u potresima u Zagrebu i Petrinji. Nakon potresa rukovodio je obnovom kupole Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, gdje je restaurirao dekorativne elemente. Osim toga, radio je i na obnovi kupole Preobraženske crkve na Cvjetnom trgu te na projektima vezano za obnovu crkvenih objekata u Remetama.

Poznat je i po tome jer se godinama zalaže za očuvanje starih kuća i njihovu restauraciju, a više od 40 godina skuplja odbačene i oštećene nadgrobne spomenike na Mirogoju koje restaurira i spašava od propadanja.