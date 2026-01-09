Vjesnik neće minirati, Bačić je otkrio kako će ga rušiti: 'Taj je posao vrijedan 5 milijuna eura'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je da kompleks Vjesnika obuhvaća oko 45 tisuća četvornih metara, pri čemu je Republika Hrvatska vlasnik 63,7 posto cijelog kompleksa, dok u samom neboderu ima suvlasnički udio od 27,8 posto.

Nakon izbijanja požara, kako je rekao, odmah je održan niz sastanaka sa stručnjacima, Gradom Zagrebom i nadležnim institucijama. Područje je ograđeno, stalno se nadzire i osigurava, a Grad Zagreb je u suradnji s državom izgradio privremenu prometnicu kako bi se osigurala protočnost prometa. Iako to rješenje nije trajno, Bačić ističe da je riječ o nužnoj i hitnoj mjeri te očekuje da će se uklanjanjem nebodera promet vratiti u normalu.

Stručne analize pokazale su da su značajna oštećenja nastala na etažama od šeste do devete te od četrnaeste do šesnaeste, pri čemu su mehanička otpornost i stabilnost objekta ozbiljno narušeni. Državni inspektorat je 15. prosinca 2025. donio rješenje kojim se nalaže uklanjanje nebodera.

Ministar je pojasnio i postupak odabira izvođača radova. Na javni poziv poslani su zahtjevi prema 34 tvrtke, a zaprimljeno je ukupno 18 ponuda. Procijenjene cijene kretale su se u rasponu od 1,8 do 5,5 milijuna eura, dok su ponuđeni rokovi izvođenja radova varirali od jednog do 12 mjeseci.

Na temelju detaljne analize, radna skupina odabrala je pet najozbiljnijih ponuđača s kojima je pokrenut pregovarački postupak, uzimajući u obzir sigurnost, rokove i tehnička rješenja. Kao ključni elementi nabave definirani su cijena od pet milijuna eura bez PDV-a, obveza ponuđača da samostalno odrede tehnologiju rušenja te kriterij ekonomski najpovoljnije ponude.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Bačić je naveo da je u bodovanju ponuda cijena nosila 30 posto ukupnih bodova, angažman stručnjaka sa specifičnim iskustvom 35 posto, dok je rok izvođenja prve faze radova – nužan za ponovno puštanje u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji – nosio 15 posto. Preostalih 20 posto odnosilo se na ukupni rok završetka projekta, uključujući pripremu dokumentacije, rušenje, uklanjanje objekta te sortiranje i zbrinjavanje građevinskog otpada.

Prema planu, izvođač će imati rok od 30 dana da osigura ponovno puštanje podvožnjaka u promet, dok bi svi radovi trebali biti dovršeni u roku od tri mjeseca. Ugovor s odabranim izvođačem planira se potpisati 21. siječnja 2026., a ostalim sudionicima postupka ostavljen je rok od deset dana za eventualne žalbe.

Bačić je dodao da je održan sastanak sa svim suvlasnicima kompleksa, a paralelno s pregovorima s izvođačem proveden je i natječaj za stručni nadzor. Za nadzor radova odabrana je zagrebačka tvrtka Gark Konzalting. Kazao je kako će ga ukloniti strojno.

Izabrana tvrtka iz Vinkovaca

Kako je poznato, na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je natječajna dokumentacija za uklanjanje onoga što je ostalo od Vjesnikova nebodera, koji je teško stradao u požaru 17. studenoga. Kao izvođač radova odabrana je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, a izrada projektne dokumentacije i uklanjanje trenutačno opasne i nestabilne konstrukcije procijenjeni su na pet milijuna eura.

Riječ je o tvrtki s dugogodišnjim iskustvom u zahtjevnim projektima rušenja – među ostalim, sudjelovali su u rušenju splitskog Hotela Marjan, neprofitabilnih skladišta u riječkoj luci te visokog dimnjaka bivše bakarske koksare. U suradnji s osječkom tvrtkom Respect-ing trebali bi sudjelovati i u rušenju maksimirskog stadiona.

Direktor tvrtke EURCO je Hrvoje Merki, koji je na toj poziciji od 2015. godine, dok sama tvrtka posluje gotovo 30 godina. Prema javno dostupnim podacima, zapošljava 58 radnika s prosječnom neto plaćom od oko 1.500 eura, a u protekloj godini iz državnog proračuna ostvarila je oko 785 tisuća eura.