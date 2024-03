PRATITE UŽIVO Milanović i Grbin obraćaju se javnosti: 'SDP-u to nitko ne može zabraniti...'

SDP je najavio da će u 10.30 sati imati sjednicu Glavnog odbora i da će uz Peđu Grbina uvodni govor imati i Zoran Milanović kao premijerski kandidat. Ranije danas trebali su se javnosti obratiti i predsjednici stranaka opozicije: Ivica Puljak (Centar), Davor Nađi (Fokus), Radimir Čačić (Reformisti), Dalibor Paus (IDS), Darijo Vasilić (PGS), ali njihova press konferencija je iznenada otkazana zbog "novonastalih okolnosti".

Ustavni stručnjaci i dalje raspravljaju može li se Milanović kao predsjednik kandidirati na izborima bez davanja ostavke, a Grbin poziva Ustavni sud da se što prije izjasni oko Milanovićeve kandidature.

- Mi smo stranka Ustava i zakona. Naš posao je da gradimo institucije, a ne da ih rušimo. Ako Ustavni sud, bez obzira na to što niti jedan članak ili stavak Ustava ovakvu kandidaturu ne zabranjuje, ipak nađe da ona nije dopuštena mi ćemo to poštovati jer je naš posao da institucije vratimo Ustavu. Ali to se odnosi na izbore za Sabor, a SDP-u nitko ne može zabraniti reći tko će biti naš kandidat za premijera - kazao je za Jutarnji list predsjednik SDP-a Peđa Grbin dodajući da "jedino što od Ustavnog suda traže je da ne zavlače".

- Znali su biti brzi kada im je to odgovaralo - kazao je Grbin, koji očekuje odluku Ustavnog suda što prije.

- Drage građanke i građani, Hrvatice i Hrvati, odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti Predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske. Do preuzimanja nove dužnosti, nastavljam obnašati svoju dužnost predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima - objavio je jučer Milanović na društvenim mrežama.

