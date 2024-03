ANKETA Milanović cijelu državu 'podigao na noge': Do izbora je mjesec dana, kome dajete glas?

Kažu da je petak dan za metak, a Milanović ih je ispucao dva tijekom dana. Predsjednik Republike prvo je iznenadio datumom parlamentarnih izbora koji će održati u srijedu, 17. travnja. Malo tko je očekivao izbore usred tjedna, koji su inače nedjeljom. I sve je to po propisima, neće biti ni prvi put da Hrvati na izbore izlaze na dan koji nije nedjelja. Ipak, odmah su priopćili kako će srijeda biti neradni dan. Stigle su brojne reakcije od stručnjaka i političkih analitičara koji su raspravljali o tome kome i kako izbori usred tjedna odgovaraju i idu u korist. No, nije to ništa naspram onog što je uslijedilo.

Milanović je iznenadio sve kada se pojavio na SDP-ovoj pressici u 15.30 sati i najavio kako će se kandidirati za premijera na listi SDP-a. "U životima svakoga od nas postoje trenuci u kojima treba izaći iz zone komfora, treba prestati biti normalno i uobičajeno i taj je čas kucnuo na moja vrata nametom stanovitog Turudića", pojasnio je Milanović razloge svoje kandidature i dodao: "Došlo vrijeme da se konji sedlaju".

Milanovićeva 'bomba' podigla državu na noge

"Odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine", napisao je nakon pressice Milanović na Facebooku. I izazvao politički potres.

Cijela država se "digla na noge", stigla je hrpa reakcija, situacija je mnogima nejasna. Pa ovakvo nešto do sada nismo imali u povijesti.. Ustavni stručnjaci ostali su iznenađeni Milanovićevim potezom, pokušavaju rasplesti ovu pravnu zamrzlamu.

Glavno pitanje - smije li se uopće Milanović kandidirati bez da podnese ostavku prije. O Milanovićevom potezu će se uskoro izjasniti i Ustavni sud, u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora.

'Ne može se Milanović kandidirati. Ovo je ravno udaru na ustavni poredak'

- Situacija je KRAJNJE OZBILJNA! Nema nikakve dileme, ali NIKAKVE - napisala je ustavna stručnjakinja Sanja Barić pa navela četiri razloga zašto je ova situacija "ustavnopravna katastrofa i krajnji udar na Ustav".

Ipak, Milanović, siguran i uvjeren u pobjedu, odlučno se izjasnio: "Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske".

Reakcije političara pljušte, društvene mreže "gore". Na Twitteru hrpa memeova. "Andrej Plenković je gotov", napisao je na Twitteru Bojan Glavašević. "Ulaskom Zorana Milanovića u parlamentarnu kampanju na strani SDP-a još smo sigurniji da naša dva bloka dobivaju ove izbore i da je s HDZ-om gotovo", napisala je Sandra Benčić, premijerska kandidatkinja stranke Možemo. I to je samo dio.

Plenković uzvratio uz 'Eye of the Tiger'

A onda je Plenković uzvratio. "Da bi cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku nakon 400 milijuna eura za brojne projekte, čuli smo da je Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om kao neovisni pa sačuvati fuknkciju. To je taj cirkus koji se nastavlja. Konačno su maske pale", dodao je te istaknuo da ovakav paničan potez radi samo netko tko je u velikom strahu.

Uz zvukove pjesme Eye of the Tiger, popularnu pjesmu uz koju svjetski borci ulaze u ring, stigao je i u dvoranu Lenije gdje se obilježava 34. godišnjica osnutka HDZ-a u Vinkovcima. Uzdignutih ruku mahao je okupljenima, koji su euforično pljeskali i mahali hrvatskim zastavicama.

- Nakon Osijeka, jasna poruka autoritarnoj, retrogradnoj ljevici i iz Vinkovaca: Još jednom će Milanović i njegov SDP doživjeti poraz - napisali su iz HDZ-a uz snimku sa slavlja u Vinkovcima.

'Premijer na tvojoj strani' prošao skoro pa 'ispod radara'

Zbog Milanovićevog iznenađenja, neke najave premijerske kandidature prošle su skoro pa ispod radara, poput one od Mosta. Naime, u 16 sati objavili su predizborni spot, uz koji su napisali da predstavljaju "kandidata za premijera koji je #NaTvojojStrani, a ne na strani globalista, tajkuna i korupcije!".

Nikola Grmoja na snimci govori kako će kada "oslobode institucije, pravdi privesti sve one koji svojim lopovlukom uništavaju budućnost Domovine". Prisegnuo je da će "samo Hrvatsku imati na srcu, samo njoj služiti i samo za njene interese raditi" te je pozvao birače da se zajedno s njim bore za bolju Domovinu.

Kratka, ali žestoka kampanja: Kome dajete svoj glas?

Petak, 15. ožujka ostat će zabilježen u Hrvatskoj političkoj povijesti kao jedan od najzanimljivijih dana. Hrvatsku čeka kratka, ali žestoka kampanja puna iznenađenja. U anketi nam recite kome biste dali svoj glas.