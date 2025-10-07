FOTO Papa Lav na hrvatskom pozdravio hodočasnike, evo što je poručio brojnim vjernicima

Papa se prije mise provozao u papamobilu, mašući hodočasnicima iz Hrvatske i drugih zemalja koji su se okupili u središtu Katoličke Crkve. Vjernici su ga pozdravili burnim pljeskom i pjesmom, stvarajući ozračje zajedništva i radosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svečano misno slavlje održava se u sklopu jubilejskog nacionalnog hodočašća hrvatskih vjernika u Rim, koje traje od 5. do 12. listopada 2025. Riječ je o središnjem događaju hodočašća, koje je okupilo tisuće hrvatskih vjernika i svećenika pod geslom vjere i zajedništva s Crkvom u Rimu.

Fotograf agencije Reuters, Vincenzo Livieri, zabilježio je trenutak kada papa Lav XIV. pozdravlja okupljene vjernike ispred Bazilike svetog Petra, nekoliko trenutaka prije početka mise.

Foto: Vincenzo Livieri

- Hvaljen Isus i Marija! Dragi hrvatski hodočasnici, s velikom radošću vam želim dobrodošlicu na Trg sv. Petra, gdje ste pristigli povodom nacionalnog hodočašća u Jubilejskoj godini. Vaša brojna i molitvena prisutnost znak je koji govori o živosti vjere vašega naroda, koji je tijekom stoljeća znao ostati čvrst u zajedništvu s Crkvom i vjeran Nasljedniku apostola Petra.

Duboko tješi činjenica primijetiti kako korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti, već nastavljaju donositi plodove i danas, zahvaljujući svjedočanstvu vaših obitelji, vaših župnih zajednica i vaših udruga. Tradicija primljena od vaših otaca neprocjenjivo je blago, koje vi brižljivo čuvate te ste pozvani neprestano ga obnavljati, uvijek ostajući otvoreni prepoznavanju onoga što Duh Sveti nadahnjuje.

Od srca vam zahvaljujem na ovoj vjernosti življenoj u konkretnosti svakodnevnoga života. Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, udaljeni daleko od domovine zbog posla, studija i drugih potreba; ali gdjegod da se nalazili, ostanite vezani s vašim kršćanskim korijenima i dajte svjedočanstvo naroda koji voli Krista i njegovu Crkvu. Ova životna uravnoteženost evanđeoska je riječ koja govori snažnije od mnogih govora.

Foto: Vincenzo Livieri

Potičem vas da uvijek držite pogled usmjeren prema Isusu, Dobrom Pastiru, koji vas vodi i prati te da dopustite da vas s povjerenjem i poslušnošću On usmjerava. Ne zaboravite da vjera raste i da se jača onda kada se dijeli: stoga, pozivam vas da s radošću prenesete svojoj djeci i novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu. Na ovaj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima, kojega vi također poznajete iz vaše povijesti.

Neka vas Gospodin blagoslovi, Blažena Djevica Marija, koju vi zazivate kao Najvjernija odvjetnica Hrvatske, neka vas čuva pod svojim plaštem i prati u svakodnevnom hodu. Vama ovdje prisutnima, vašim obiteljima, svim vašim dragima kao i svem hrvatskom narodu od srca udjeljujem Apostolski blagoslov, znak Papine bliskosti i pažnje prema svakome od vas - rekao ja.

Misu je predvodio nadbiskup Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, u zajedništvu s hrvatskim biskupima i svećenicima.

Ovaj povijesni susret označava vrhunac jubilejskog hodočašća te potvrđuje bliske veze između hrvatskih vjernika i Svete Stolice.

'Ako Krist ostane u srcima naših obitelji, Hrvatska ima budućnost”

Na Trgu svetoga Petra u Vatikanu, u sklopu Hrvatskog nacionalnog hodočašća u Rim, zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražen Kutleša predvodio je svečano euharistijsko slavlje te u svojoj homiliji istaknuo tri temeljne vjernosti hrvatskog naroda – Kristu, Petrovoj Stolici i Blaženoj Djevici Mariji.

Na početku propovijedi nadbiskup je zahvalio Papi Lavu XIV. na dolasku i blagoslovu hrvatskih hodočasnika, nazvavši to „znakom očinske blizine i pastirske ljubavi“.

Foto: Remo Casilli

- Ako Krist ostane u središtu našega naroda, Hrvatska neće biti samo zemlja slavne prošlosti, nego i svijetle budućnosti. Ako Krist ostane u srcima hrvatskih obitelji, one će biti škole ljubavi i života - poručio je Kutleša pred tisućama vjernika.

Podsjetio je i na 1100. obljetnicu Hrvatskoga kraljevstva te na vjernost hrvatskog naroda Crkvi kroz stoljeća, posebno u teškim vremenima progona. U homiliji je spomenuo i blaženog kardinala Alojzija Stepinca kao „mučenika vjernosti Petrovoj Stolici“, naglasivši da je njegovo svjedočanstvo temelj hrvatske duhovne baštine.

Govoreći o Mariji kao Kraljici Hrvata, Kutleša je poručio da je Majka Božja „uvijek bila znak nade i utjehe hrvatskom narodu“.

“U svijetu koji je često nesiguran i zbunjen želimo ostati narod koji vjeruje, narod koji moli i ljubi, narod koji zna da se prava sloboda nalazi u Kristu,” zaključio je nadbiskup Kutleša.

Svečano slavlje na Trgu sv. Petra označilo je vrhunac jubilejskog nacionalnog hodočašća, koje traje od 5. do 12. listopada, a na njemu sudjeluju tisuće vjernika iz Hrvatske i inozemstva.