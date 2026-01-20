Obavijesti

MANJAK TOLERANCIJE

Pravobraniteljica upozorava: 'Društvene mreže ne smiju biti poligon za vrijeđanje djece'

Pravobraniteljica apelira na roditelje i medije da podrže djecu iz ‘The Voice Kids’ i razvijaju digitalnu kulturu

Pravobraniteljica za djecu apelirala je na odrasle da se suzdrže od neprimjerenih komentara i rasprava o dječjem glazbenom natjecanju "The Voice Kids", upozorivši da takvi sadržaji na društvenim mrežama mogu štetiti djeci sudionicima i negativno utjecati na njihov razvoj.

"Društvene mreže, nažalost, vrlo često postaju poligon neprimjerene komunikacije, rasprava i komentara koji pokazuju da kao društvena zajednica moramo raditi više na toleranciji, uvažavanju, prihvaćanju i razvoju digitalne kulture i pismenosti", stoji u priopćenju Ureda pravobraniteljice za djecu. 

Navodi se da su proteklih dana, nakon završnice natjecanja, na društvenim mrežama zabilježene rasprave i komentari na koje su upozorili i sami građani, a koji pokazuju manjak tolerancije, prihvaćanja i uvažavanja, kao i digitalne kulture i pismenosti.

U priopćenju se ističe da odrasli često nisu dovoljno svjesni snažnog utjecaja društvenih mreža na djecu i mlade te da način komunikacije koji koriste može stvarati negativnu sliku i doživljaj kod djece. Odgovornost odraslih, navodi se, jest vlastitim primjerom pokazati da se različiti stavovi mogu izražavati na pristojan način, bez omalovažavanja drugih.

Pravobraniteljica poziva roditelje da s djecom razgovaraju o sadržajima koje prate, pomognu im razumjeti kontekst u kojem nastaju te im pruže podršku u osobnom razvoju i odnosu prema drugima.

Naglašava da u fokusu dječjih glazbenih natjecanja trebaju biti talent, zabava, druženje i učenje, a ne stvaranje prijepora.

Medijske kuće pozvane su da ne prenose objave koje na neprimjeren način komentiraju ishod natjecanja jer se time, upozorava se, potiče povreda prava djece.

Roditeljima djece koja su sudjelovala u natjecanju Ured dječje pravobraniteljice savjetuje da im budu podrška u nošenju s povećanom vidljivošću i popularnošću stečenom tijekom sudjelovanja u programu.

