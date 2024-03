Predana još jedna lista: Za Sabor se bore čovjek koji je uzdrmao HDZ i Dario Juričan

Potrebna nam je velika govornica da bi se mogli boriti za malog čovjeka, izjavio je u srijedu Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja nakon što je Državnom izbornom povjerenstvu predao nezavisnu listu koja će se na nadolazećim izborima natjecati u trećoj izbornoj jedinici.

- Volim javno, otvoreno govoriti onako kako je. Govoriti kako stvari stoje i što bi trebalo mijenjati. Zato se mnogim političarima ne dopadam. Dosta je bilo toga da je u Hrvatskoj stranačka iskaznica jača od vojske, policije, pravosuđa i od naroda - rekao je Šimunić.

Napomenuo je i kako je sa svojim timom u nepune tri godine u Oroslavlju, gdje je gradonačelnik, vratio dug od dva milijuna eura. Dodao je i kako su završili brojne kapitalne projekte koji su godinama bili na čekanju.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- U kratkom vremenu smo došli do toga da Grad iz nule, iz minusa, funkcionira, da Gradska uprava funkcionira. Do toga smo došli jer se natječaji ne namještaju, nama se na natječaj javljaju ljudi iz cijele Hrvatske, samo zato smo uspješni. Smatram da bi tu priču trebalo proširiti, trebalo kopirati po cijeloj Hrvatskoj jer smatram da bi nam onda bilo bolje - rekao je Šimunić.

Podršku mu je dao i Dario Juričan, koji se podsjetimo na izborima 2019. godine natjecao na predsjedničkim izborima, a poznat je i po tome što je promijenio ime u 'Milan Bandić'.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Veliko mi je zadovoljstvo što ću biti na listi s Viktorom, riječ je o divnoj personi. Viktora svi znaju po aferi 'kaj buš ti štel', riječ je o osobi koja je fajter, osoba koja je zviždač, koja je prošla sve u politici. Pokazatelj je da se ne moramo svrstava na jedno od dva brda, nego možemo imati vlastiti mozak i vlastitu glavu. Zato sam došao dati podršku Viktoru, oduševio me s programom kojeg su napravili prije godinu dana - rekao je Juričan.

Dodao je i kako Viktor iza sebe ima tim koji ga podržava. Podržava ga, kaže Juričan, i lokalna zajednica, pa misli da je ovo pravi trenutak da Viktor postane saborski zastupnik.

Foto: Luka Safundžić/24sata

- Ono što je zanimljivo u Gradskom vijeću kod Viktora u Oroslavlju, tamo je koalicija HDZ-a i SDP-a, što je strašno zanimljivo i to apsolutno lajkam. Druga stvar koja mi je zanimljiva je Radimir Čačić koji je na prošlim parlamentarnim izborima bio koalicijski partner Milanu Bandiću, ove godine, na ove izbore ide sa Zoranom Milanovićem i Rijekom pravde to mi je isto super zanimljivo i to lajkam - rekao je Juričan.

Foto: Luka Safundžić/24sata