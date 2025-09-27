Predsjednica Moldavije uoči izbora upozorava na miješanje Rusa: 'Troše stotine milijuna...'

Proeuropska predsjednica Moldavije Maja Sandu upozorila je uoči parlamentarnih izbora u nedjelju na miješanje Rusije bez presedana u zemlji kandidatkinji za članstvo u Europskoj uniji od 2022.

Sandu je za njemački javni medijski servis ZDF rekla da su na nedjeljnim parlamentarnim izborima na kocki teritorijalni integritet zemlje i njezina neovisnost.

Prema njezinim riječima, Moskva vrši golemi pritisak kako bi se umiješala u izbore, trošeći "stotine milijuna eura" za financiranje političkih stranaka, podmićivanje glasača i obuku mladih glasača za destabilizirajuće aktivnosti.

Prema najnovijim anketama, vladajuća Stranka akcije i solidarnosti (PAS) predsjednice Sandu, koja prima aktivnu potporu EU-a, mogla bi i dalje ostati najsnažnija, no moguće je da će izgubiti mogućnost da vlada sama. Naime, očekuje se da će i stranke sklone Rusiji polučiti dobar rezultat.

U petak je Sandu opisala nadolazeće glasovanje kao "najznačajnije" u modernoj povijesti Moldavije.

"Njegov ishod odlučit će hoćemo li učvrstiti svoju demokraciju i pridružiti se Europskoj uniji ili će nas Rusija ponovno povući u sivu zonu, čineći nas regionalnim rizikom", napisala je na X-u.

"O budućnosti Moldavije moraju odlučiti građani Moldavije, a ne Moskva", poručila je.

U petak se u središtu glavnog grada Kišinjeva okupila gomila ljudi, pristaša PAS-a, sa zastavama EU-a, poručujući da su uvjereni da Rusija pokušava ukrasti njihove izbore i dovesti na vlast političare sklone Kremlju.

"Njihovo oružje je novac, vaše oružje je vaš glas", vikali su okupljeni.

Moldavska policija i tužitelji ovog su tjedna otkrili dokaze o miješanju u izbore u neviđenim razmjerima, a odnose se na kupnju glasova i dezinformacije koje izravno povezuju s Rusijom. Također su otkrili zavjeru za poticanje nasilnih nemira i priveli desetke muškaraca koji su putovali u Srbiju na obuku, uključujući o upotrebi vatrenog oružja.

Oporbene stranke odbacuju razgovore o ruskom miješanju kao "političku predstavu", tvrdeći da vlada priprema teren za poništenje izbora ako PAS izgubi većinu u parlamentu.

U petak su dužnosnici izbornog tijela u Moldaviji zabranili sudjelovanje proruske stranke na parlamentarnim izborima u nedjelju.

Odluka Središnjeg izbornog povjerenstva o isključenju stranke Srce Moldavije, dijela proruskog Domoljubnog bloka, uslijedila je nakon sudske odluke po kojoj se na izborima mogu natjecati samo stranke koje djeluju duže od godinu dana.

"Ovo nije pravda, već posljednji čin prljave predstave koju su vlasti unaprijed orkestrirale s jednim ciljem: ušutkati nas", priopćila je stranka.

Nakon odluke izbornog povjerenstva, njihovih 36 kandidata je uklonjeno s liste kandidata.

Uz PAS, u utrci na nedjeljnim izborima je i Domoljubni blok, a čine ga uglavnom socijalističke i komunističke stranke te drugi blok Alternativa koji se pozicionirao kao proeuropski, No, među njihovim kandidatima je i gradonačelnik Kišinjeva kojemu je zabranjen ulazak u Schengen zbog nespecificiranih sigurnosnih razloga.