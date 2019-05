Predsjednica od Markića traži izvješće SOA-e o aferi SMS...

Navodno je iz Ureda predsjednice Republike od ravnatelja SOA-e Danijela Markića zatraženo izvješće o tzv. aferi SMS, posebno o činjenicama vezanim uz pitanja iz područja nacionalne sigurnosti, doznaje N1.

Kako se navodi, predsjednica Republike do sada nije dobila izvješće ni od SOA-e, ni od drugih državnih institucija o toj temi, niti o samoj istrazi.

- Predsjednica inzistira da se istraga o svim detaljima ovog slučaja što prije završi i da se utvrde sve činjenice. Kolinda Grabar-Kitarović nema saznanja o tome jesu li i na koji način Franjo Varga i Milijan Brkić bili uključeni u njezinu predizbornu kampanju. Tvrdi i kako sigurno nisu bili u krugu njezinih najbližih suradnika s kojima je pripremala i vodila kampanju - prenosi N1 informacije s Pantovčaka.

- Iznenadilo me da premijera i predsjednica kažu da neće sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnosti i javno kažu da oni nemaju informaciju o tome što se događa. To vam je sigurnost i povjerenje - poručio je u srijedu Ranko Ostojić (SDP) predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost komentirajući aferu SMS te ponašanje premijera i predsjednice države.

Smatra da bi premijer i predsjednica trebali sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Možda sam ja bolje informiran nego premijer. Zasigurno da ovo zaslužuje ozbiljnu sjednicu i ozbiljne odgovore. Mi gledamo jednu sapunicu koja služi za unutarstranačke obračune. U tijeku je kampanja, signali se šalju, pretpostavljam da to treba upravo na taj način gledati. Mislim da DIP treba ovdje intervenirati jer previše je tih unutarnjih sukobljavanja koji se koriste u izbornim procesima - rekao je Ostojić.

Najavio je da će zbog medijske napise da je kum Milijana Brkića naredio Franji Vargi da nadzire ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zatražiti očitovanje nadležnih službi. Napomenuo je da je od listopada prošle godine odbor uključen u traženje informacija od MUP-a, DORH-a i sigurnosnih službi prvenstveno oko curenja podataka iz istrage, ali i svih ostalih detalja. Hoće li zbog novih informacija sazivati posebnu sjednicu odbora, Ostojić je odgovorio da će o tome odlučiti kad odbor dobije sva očitovanja.

- To ne ovisi samo o meni. Ja ću se držati zakona i ako su informacije takve sazvati sjednicu, ako ništa uz pomoć pet članova odbora - kazao je Ostojić.

Naveo je da sigurnosne službe odgovaraju žurno, ali i napomenuo da ministar unutarnjih poslova do sada nije bio ni na jednoj sjednici odbora.

- To govori koji je odnos prema parlamentarnom nadzoru, tijelu koje treba nadzirati rad policije - zaključio je Ostojić.

Podsjetimo, policija je u utorak ponovno upala u kuću Franje Varge (37) u Belišću. Iako je bio šest mjeseci u pritvoru i iako mu je policija već jednom uzela svu elektroničku opremu, Varga je sačuvao niz prepiski koje je vodio s ostalima u aferi SMS. Bivši policajac Varga osumnjičen je za falsificiranje poruka za Zdravka Mamića i Ivicu Todorića u jednom slučaju, a u drugom da je bio glavni operativac preko kojeg su Milijan Brkić i njegov brat Jozo presretali komunikaciju četiri žene. U oba slučaja je s njima bio i Blaž Curić, kum Milijana Brkića.

Policija je Varginu kuću pretresala tri sata jer sumnjaju da je upravo on pustio sadržaj SMS-ova u javnost, točnije u tjednik Nacional. Varga je najavio upravo u intervjuu tom tjedniku da neće robijati za druge, da je spreman surađivati s istražiteljima. Ali kad je trebao dati iskaz istražiteljima, Varga se požalio pred Županijskim državnim odvjetništvom da je u boli jer je pao s krova. I nije im ništa rekao, nego je tražio svoju opremu. A Nacional je prvo objavio prepisku u kojoj se Milijan Brkić direktno raspituje kod Varge što radi jedna ženska osoba koju su pratili.

Ako je ta prepiska autentična, Brkić je pitao ima li intime, a Varga je odgovorio malo. Stariji brat Jozo je Vargi dostavljao mail adrese žene koju treba pratiti i to je tjednik također objavio.

No u broju od utorka glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić kaže da je osobno vidio prepisku između Varge i Brkićeva kuma Blaža Curića.

- Curić je naredio u ožujku 2018. Vargi da nadzire elektroničku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića - objavio je tjednik.

U istom tekstu navode i da ga je Brkić nagovarao da pokuša presresti komunikaciju premijera Andreja Plenkovića, ali da Varga nije pristao ni na jedno ni na drugo.

Brkić se nije očitovao o ovim navodima, ali ni ministar Davor Božinović. No nakon objava svih prepiski, policija je očito zaključila da je Varga izvor informacija. Odvjetnici Brkićevih inače optužuju istražitelje da oni puštaju sočne detalje kako bi kompromitirali njihove klijente.

- Sumnja se da je 37-godišnjak tijekom ožujka i travnja ove godine drugim osobama neovlašteno ustupio podatke iz istraživanja koje se protiv njega i drugih osumnjičenika provodi - objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Zbog toga je povrijedio tajnost postupka i odao službenu tajnu, što su oboje kaznena djela, objavili su.

Nakon trosatnog pretresa Vargu su iz kuće odveli na dodatno ispitivanje iako je dosad već nekoliko puta davao iskaze. Njegov odvjetnik Mario Poljak negirao je krivnju svoga klijenta.

- Moj branjenik nije povrijedio postupak, to odgovorno tvrdim. Po nalogu je obavljena i pretraga kuće, ali oprema mu je već odavno oduzeta - rekao je Poljak. Nakon ispitivanja, Varga je pušten kući.

- O rezultatima pretrage obiteljske kuće te ispitivanju osumnjičenika policija će obavijestiti nadležno državno odvjetništvo u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja u smislu pretraga elektroničke opreme koja je oduzeta - objavila je policija.

Policija je ispitala i glavnog urednika Nacionala i autora teksta Berislava Jelinića, ali on im nije otkrio izvor informacija, ali da je razgovor bio sadržajan. Općinsko državno odvjetništvo dalo je nalog policiji za ta ispitivanja jer u biti želi oprati sumnju sa sebe da su pustili informacije u javnost.

No mnogo važnije od toga tko ih je pustio je pitanje jesu li one istinite. Davor Božinović je, i prije nego što je postao ministar, bio jedan od najbližih suradnika premijera Andreja Plenkovića. Vodio je njegov kabinet. Sama pomisao da netko izvan institucija može pratiti i presretati komunikaciju ministra unutarnjih poslova je skandal. Osim toga, to se uklapa u cijeli mozaik unutarstranačke borbe u HDZ-u u kojoj su Plenković i Brkić završili na suprotnim stranama.

No ako je izvor zaista Varga, i tu treba biti oprezan. Jer prva optužnica protiv njega je da je on napravio falsificiranu prepisku sudaca i glavnog državnog odvjetnika koja je trebala spasiti Zdravka Mamića i omogućiti mu ponovljeno suđenje. Drugu prepisku je, prema tvrdnjama iz optužnice DORH-a, napravio kako bi u korist Ivice Todorića diskreditirao Andreja Plenkovića i Martinu Dalić.

Njegovi iskazi su vrlo konfuzni, kontradiktorni, a autentičnost svih poruka koje cure u medije nije moguće provjeriti. U svakom slučaju, sve informacije koje sad cure nikako ne idu na ruku Milijanu Brkiću, njegovu kumu Blažu Curiću i Jozi Brkiću.