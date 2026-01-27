Obavijesti

News

Komentari 1
SAD IZDAO DOZVOLE

Predsjednica: Venezuela očekuje 1,4 mlrd dolara ulaganja u proizvodnju nafte!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Predsjednica: Venezuela očekuje 1,4 mlrd dolara ulaganja u proizvodnju nafte!
Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Venezuela očekuje oko 1,4 milijarde dolara ulaganja u proizvodnju nafte u ovoj godini, rekla je privremena predsjednica Delcy Rodriguez, naznačivši da bi iznos trebao biti otprilike 50 posto veći nego u 2025.

Admiral

Kompanije će ulagati kroz ugovore o zajedničkoj proizvodnji nafte, prema predloženim izmjenama venezuelanskog zakona o nafti. Rodriguez je o predloženim izmjenama razgovarala sa čelnicima naftnih kompanija, pravnicima i zastupnicima na sastanku u sjedištu državne naftne kompanije PDVSA u Caracasu.

SAD je u međuvremenu pojedinim kompanijama izdao dozvole koje im omogućuju ograničeno poslovanje u venezuelanskom naftnom sektoru, otvarajući im mogućnost isporuke opreme i pružanje tehničkih usluga.

Washington im je omogućio i prihvaćanje plaćanja za taj rad putem odobrenih kanala. Sankcije nisu ukinuli već samo osigurali uvjete za realizaciju pojedinih projekata po točno definiranim uvjetima.

DEMOKRATSKI IZBORI Kallas: Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti
Kallas: Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti

Venezuelanska proizvodnja nafte mogla bi do 2035. porasti za 50 posto, na 1,5 milijuna barela nafte dnevno, prognozirala je početkom studenog američka kompanija za analizu podataka Enverus.

Prema najpovoljnijem Enverusovom scenariju, proizvodnja bi mogla biti i dvostruko veća i dosegnuti tri milijuna barela dnevno, ovisno o odnosu globalne ponude i potražnje.

Neki stručnjaci pak sumnjaju da će kompanije moći proizvesti toliko nafte iz ogromnih venezuelanskih zaliha i pritom zaraditi, s obzirom na aktualne cijene na svjetskom tržištu.

Venezuelanske rezerve iznose 303 milijarde barela i veće su od onih Saudijske Arabije, vodeće članice Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC), pokazuju podaci američkog ministarstva energetike.

na međunarodnim tržištima Davos i Venezuela spustili cijene nafte prema 64 dolara
Davos i Venezuela spustili cijene nafte prema 64 dolara

Najveći dio tih zaliha čini ekstra teška nafta u regiji Orinoco, iznimno gusta i viskozna pa je treba razrijediti naftom s nešto nižim udjelom sumpora kako bi se mogla protisnuti kroz naftovod. Proizvodnja derivata poput benzina i dizela iziskuje pak specijaliziranu opremu i dodatne prerađivačke postupke.

Vađenje teške nafte u regiji Orinoco iznimno je skup pothvat koji iziskuje ulaganja u modernizaciju infrastrukture, što dodatno povećava troškove, zaključio je stručnjak za naftu Robert Rapier u analizi objavljenoj krajem prošlog tjedna na specijaliziranom portalu Oilprice.com.

Uzimajući u obzir te troškove, norveška istraživačka tvrtka Rystad Energy izračunala je početkom godine da Venezuela ima oko 29 milijardi barela nafte čije je vađenje ekonomski isplativo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa
Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan
FINANCIJE MINISTRA FINANCIJA

Sirotinjo, i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz 7400 € plaće morao posuditi od brata da kupi stan

Budući ministar financija Tomislav Ćorić se vraća u Vladu gdje će zarađivati 2.600 eura manje nego sada. Nakon razvoda je ostavio jedinu nekretninu bivšoj supruzi, a za kupnju i obnovu stana nije uspio uštedjeti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026