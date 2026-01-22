Cijene nafte spustile su se u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 64 dolara budući da je američki predsjednik Donald Trump u Davosu povukao prijetnju carinama skupini europskih zemalja u sporu oko Grenlanda, uz paralelnu postupnu normalizaciju opskrbe iz Venezuele
Davos i Venezuela spustili cijene nafte prema 64 dolara
Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 97 centi nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 64,27 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 93 centa i stajao je 59,69 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježile su počekom tjedna napetosti u odnosima SAD-a i EU-a zbog Grenlanda.
Predsjednik Donald Trump rekao je da SAD-u treba Grenland, danski autonomni teritorij, radi nacionalne sigurnosti. Kopenhagen je odgovorio da nije spreman prepustiti otok, uz podršku skupine europskih zemalja, a Trump im je zaprijetio carinama.
EU je potom suspendirao trgovinski sporazum sa SAD-om.
Trump je pak u srijedu u Davosu povukao prijetnju carinama, rekavši da je utvrđen "okvir budućeg sporazuma koji će se odnositi na Grenland".
ĐUteg cijenama bili su i nagovještaji normalizacije opskrbe iz Venezuele.
Izvoz venezuelske nafte u okviru sporazuma o opskrbi sa SAD-om dosegnuo je u srijedu oko 7,8 milijuna barela, pokazali su podaci o praćenju brodova i dokumenti državne naftne tvrtke PDVSA.
Trgovačke kuće Vitol i Trafigura dobile su preliminarne američke dozvole za prodaju venezuelanske nafte, ali ponuda još nije značajno stanjila zalihe PDVSA-e, nabujale tijekom američke blokade izvoza, koja je trajala gotovo mjesec dana.
U takvim se se uvjetima u skladištima u Venezueli i na tankerima usidrenim uz njezinu obalu nagomilali deseci milijuna barela i PDVSA je smanjila proizvodnju, u prvom redu u glavnoj naftnoj regiji Orinoco, jer joj je ponestalo skladišnog prostora.
Polazak barela iz Venezuele potisnuo je u drugi plan probleme u proizvodnji u Kazahstanu.
Tengizchevroil je privremeno u ponedjeljak obustavio proizvodnju u poljima Tengiz i Korolev zbog požara u trafostanicama. Kompanija je otkazala pet pošiljki nafte koje su trebale biti otpremljene u inozemstvo u siječnju i veljači, što po nekim procjenama odgovara 600 do 700 tisuća tona nafte, rekla su tri izvora.
Polje Tengiz proizvodi više od 40 posto kazahstanske nafte i kondenzata. Kazahstan je u razdoblju od siječnja do rujna prošle godine bio u prosjeku proizvodio oko 2,1 milijun barela dnevno.
Proizvodnja u Tengizu mogla bi biti obustavljena od sedam do deset dana, rekli su u utorak izvori u industriji za Reuters.
Tokom poslijepodneva francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je francuska mornarica, uz potporu nekoliko saveznika, presrela u "međunarodnim vodama" Mediterana" tanker "pod međunarodnim sankcijama" na putu iz Rusije, zbog sumnje, kako je napisao, da plovi pod "lažnom zastavom".
Operacija je izvedena u suradnji s Britanijom koja je prikupila i podijelila informacije, omogućivši presretanje, rekli su neimenovani francuski vojni dužnosnici. Tanker Grinch plovio je pod lažnom zastavom Komora, dodali su, a posada je indijska.
Prije otprilike osam sati plovio je, prema podacima na specijaliziranoj stranici marinetraffic.com, između obale Španjolske i Alžira, a sada ga francuska mornarica prati u luku radi dodatnih provjera, objavile su francuske vlasti.
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio skuplji za 22 centa i stajao je 62,94 dolara.
