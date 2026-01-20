Obavijesti

News

Komentari 1
DEMOKRATSKI IZBORI

Kallas: Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kallas: Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti
Foto: Pablo Sanhueza

Kaja Kallas i hrvatski eurozastupnici pozivaju na demokratske izbore i poštivanje međunarodnog prava nakon kontroverzne američke operacije u kojoj je Nicolás Maduro svrgnut i izveden pred sud.

Admiral

Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti na demokratskim izborima, rekli su u utorak šefica europske diplomacije Kaja Kallas i eurozastupnici, dovodeći u pitanje zakonitost američke vojne operacije u kojoj je svrgnut Nicolas Maduro. 

"Maduro nije imao demokratski legitimitet, njegova je vladavina obilježena sustavnim kršenjima ljudskih prava i temeljnih sloboda. Narod Venezuele zaslužuje bolje. Međutim, moram to jasno reći - izostanak demokratske legitimnosti ne poništava međunarodno pravo. O poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta ne može se pregovarati. Članice Vijeća sigurnosti UN-a nose posebnu odgovornost da se drže tih načela sadržanih u Povelji UN-a", naglasila je Kallas eurozastupnicima na raspravi o potrebi mirne demokratske tranzicije u Venezueli nakon što su Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni su u američkoj vojnoj operaciji u Caracasu početkom siječnja i odvedeni na suđenje u Sjedinjene Američke Države.

TOMISLAV KLAUŠKI Idiokracija u punom zamahu: Nobelova nagrada moneta je za podmićivanje diktatora Trumpa
Idiokracija u punom zamahu: Nobelova nagrada moneta je za podmićivanje diktatora Trumpa

Kallas je rekla da "narod Venezuele mora odlučiti o svojoj budućnosti" te je pozvala privremene vlasti na čelu s Delcy Rodríguez da hitno oslobode sve preostale političke zatvorenike. 

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko (EPP/HDZ) rekla je Hini da je sada ključno "provesti demokratske izbore u Venezueli" te da je "potrebno uključiti Mariju Corinu Machado u taj cijeli proces i omogućiti joj ono što joj je diktatorski Madurov režim onemogućio". "Svi koji su ostali kao privremena vlast nemaju nikakav legitimitet", rekla je Zovko. 

TRUMP SE 'DOČEPAO' NOBELA VIDEO Maria Machado uručila Trumpu svog Nobela: 'To je znak predanosti našoj slobodi...'
VIDEO Maria Machado uručila Trumpu svog Nobela: 'To je znak predanosti našoj slobodi...'

Nakon što su američke snage otele Madura, Trump je odbio podržati oporbenu čelnicu Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje. Nakon što se nedavno susreo s njom u Bijeloj kući, dužnosnici su potvrdili da nije promijenio svoj stav o Machado, koja mu je na sastanku ponudila medalju dobivene Nobelove nagrade za mir.

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula (S&D/SDP) upozorio je na raspravi u utorak da "svako jednostrano djelovanje, uključujući i ovo američko, izvan zakonitih okvira, ugrožava važenje međunarodnog prava i dovodi u pitanje održivost demokratske tranzicije".

venezuelanska oporbena čelnica Bijela kuća: 'Trumpov stav o Corini Machado ostaje isti!'
Bijela kuća: 'Trumpov stav o Corini Machado ostaje isti!'

"Radi uspostavljanja stabilnosti - i brzog pristupa ogromnim naftnim rezervama zemlje - Trumpova administracija jasno pokazuje da namjerava postići dogovor s ostacima Madurovog režima, umjesto da podrži demokratsku oporbu. Prirodni resursi Venezuele pripadaju samo njezinom narodu. Oni moraju služiti prije svega borbi protiv siromaštva i održivom razvoju zemlje", rekao je Picula.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina
STUDIJA OTKRILA PODATKE

Američki autogol: Izračunali tko plaća trošak Trumpovih carina

Istraživači s Instituta Kiel utvrdili su da strani izvoznici apsorbiraju zanemariv udio troškova, tek oko četiri posto, dok se preostalih 96 posto prelijeva izravno na američke uvoznike i potrošače
Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'
FÖRBJUDEN

Nitko ne zna što je bilo! Novinar Aftonbladeta: 'Nisu rekli na koji način ta pjesma krši pravila'

Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti - i svaki put je zahtjev odbijen. To što je ipak na kraju puštena za žaljenje je, rekli su iz EHF-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026