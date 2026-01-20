Kallas: Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti

Narod Venezuele treba odlučiti o svojoj budućnosti na demokratskim izborima, rekli su u utorak šefica europske diplomacije Kaja Kallas i eurozastupnici, dovodeći u pitanje zakonitost američke vojne operacije u kojoj je svrgnut Nicolas Maduro.

"Maduro nije imao demokratski legitimitet, njegova je vladavina obilježena sustavnim kršenjima ljudskih prava i temeljnih sloboda. Narod Venezuele zaslužuje bolje. Međutim, moram to jasno reći - izostanak demokratske legitimnosti ne poništava međunarodno pravo. O poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta ne može se pregovarati. Članice Vijeća sigurnosti UN-a nose posebnu odgovornost da se drže tih načela sadržanih u Povelji UN-a", naglasila je Kallas eurozastupnicima na raspravi o potrebi mirne demokratske tranzicije u Venezueli nakon što su Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni su u američkoj vojnoj operaciji u Caracasu početkom siječnja i odvedeni na suđenje u Sjedinjene Američke Države.

Kallas je rekla da "narod Venezuele mora odlučiti o svojoj budućnosti" te je pozvala privremene vlasti na čelu s Delcy Rodríguez da hitno oslobode sve preostale političke zatvorenike.

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko (EPP/HDZ) rekla je Hini da je sada ključno "provesti demokratske izbore u Venezueli" te da je "potrebno uključiti Mariju Corinu Machado u taj cijeli proces i omogućiti joj ono što joj je diktatorski Madurov režim onemogućio". "Svi koji su ostali kao privremena vlast nemaju nikakav legitimitet", rekla je Zovko.

Nakon što su američke snage otele Madura, Trump je odbio podržati oporbenu čelnicu Machado, rekavši da nije kvalificirana za vođenje zemlje. Nakon što se nedavno susreo s njom u Bijeloj kući, dužnosnici su potvrdili da nije promijenio svoj stav o Machado, koja mu je na sastanku ponudila medalju dobivene Nobelove nagrade za mir.

Hrvatski eurozastupnik Tonino Picula (S&D/SDP) upozorio je na raspravi u utorak da "svako jednostrano djelovanje, uključujući i ovo američko, izvan zakonitih okvira, ugrožava važenje međunarodnog prava i dovodi u pitanje održivost demokratske tranzicije".

"Radi uspostavljanja stabilnosti - i brzog pristupa ogromnim naftnim rezervama zemlje - Trumpova administracija jasno pokazuje da namjerava postići dogovor s ostacima Madurovog režima, umjesto da podrži demokratsku oporbu. Prirodni resursi Venezuele pripadaju samo njezinom narodu. Oni moraju služiti prije svega borbi protiv siromaštva i održivom razvoju zemlje", rekao je Picula.