TAJNI SASTANCI

Predsjednik Perua smijenjen nakon četiri mjeseca jer se nalazio s kineskim biznismenom

Predsjednik Perua smijenjen nakon četiri mjeseca jer se nalazio s kineskim biznismenom
Kongres izglasao opoziv Josea Jerija, zemlja dobiva osmog predsjednika u osam godina

Peruanski kongres smijenio je predsjednika Josea Jerija u utorak nakon samo četiri mjeseca na dužnosti zbog skandala oko tajnih sastanaka s kineskim biznismenom.

Za smjenu Jerija glasalo je 75 zastupnika, 24 su bila protiv, a tri su bila suzdržana. Jeri je rekao da će poštovati ishod glasovanja.

Zakonodavci bi sutra trebali izabrati ​novog čelnika kongresa ​koji će također preuzeti dužnost predsjednika Perua.

Sadašnji čelnik kongresa, Fernando Rospigliosi, ustavni je nasljednik titule, ali je odbio preuzeti predsjedničku dužnost.

Jeri je treći uzastopni predsjednik Perua koji je smijenjen s dužnosti, a njegov nasljednik će postati osmi predsjednik te andske nacije u isto toliko godina.

Skandal se dogodio prošlog mjeseca kada je Jeri snimljen kako kasno navečer dolazi u restoran na tajni sastanak s kineskim biznismenom Zhihuaom Yangom, koji posjeduje trgovine i koncesiju za energetski projekt.

Jeri je postao predsjednik u listopadu nakon što je peruanski kongres jednoglasno izglasao smjenu njegove prethodnice Dine Boluarte zbog korupcijskih skandala i rastućeg bijesa zbog rastućeg kriminala u zemlji.

Opći izbori trebali bi se održati 12. travnja, a očekuje se da će na njima sudjelovati deseci kandidata. Prema nedavnoj anketi Ipsosa, veliki dio biračkog tijela nije odlučan za koga će glasati.

