Šok u Venezueli! Oporbenjak Guanipa otet samo nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora

Istaknuti venezuelski oporbeni političar Juan Pablo Guanipa otet je u Caracasu u nedjelju navečer samo nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora, prema riječima njegova sina i dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, što baca sumnju na vladina obećanja o oslobađanju političkih zatvorenika.

Guanipa, bliski saveznik oporbene čelnice Machado, pušten je ranije u nedjelju nakon više od osam mjeseci u zatvoru pod optužbama za vođenje terorističke zavjere, nakon višemjesečnog skrivanja. Njegovo puštanje na slobodu uslijedilo je nakon obećanja venezuelske vlade da će donijeti zakon o amnestiji i pustiti više zatvorenika, dok pritisak SAD-a raste mjesec dana nakon što je Trumpova administracija uhvatila i svrgnula dugogodišnjeg čelnika Nicolasa Madura.

Guanipin sin Ramon Guanipa rekao je u videu na društvenim mrežama da je njegova oca napalo 10 teško naoružanih, neidentificiranih muškaraca koje je nazvao "službenicima".

„Moj otac je ponovno otet“, rekao je. „Odmah zahtijevam dokaz da je živ“.

Venezuelska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Guanipinu nestanku nakon njegova puštanja na slobodu. Machado, koja je dobila Nobelovu nagradu zbog svojih napora da svrgne Madura, također je pozvala na Guanipino puštanje na slobodu.

„Teško naoružani muškarci u civilnoj odjeći stigli su u četiri vozila i silom ga odveli“, rekla je u objavi na X-u, napominjući da se incident dogodio u području Los Chorros u glavnom gradu Caracasu.

Samo nekoliko sati prije, Guanipa je na društvenim mrežama objavio videozapise u kojima je razgovarao s novinarima i mnoštvom oduševljenih pristaša. Pozvao je na puštanje drugih političkih zatvorenika i nazvao sadašnju administraciju nelegitimnom.

Madurov ponovni izbor 2024. godine široko se smatrao namještenim, a brojne zemlje, uključujući SAD, ne priznaju legitimnost njegove vlade.

Guanipa je u intervjuu za lokalni internetski portal rekao da je kratko razgovarao s Machado nakon što je pušten na slobodu te da se nada da će s njom nastaviti razgovor sljedeći dan.

Venezuelska oporba i organizacije za ljudska prava godinama tvrde da socijalistička vlada koristi pritvaranja kako bi suzbila neslaganje.

Vlada niječe da drži političke zatvorenike i tvrdi da su zatvorenici počinili kaznena djela. Dužnosnici kažu da je gotovo 900 tih ljudi pušteno na slobodu, ali nisu bili jasni oko vremenskog okvira i čini se da uključuju puštanja iz prethodnih godina. Vlada nije dala službeni popis koliko će zatvorenika biti pušteno niti otkrila njihov identitet. Organizacija za ljudska prava Foro Penal izjavila je da je 383 politička zatvorenika pušteno otkako je venezuelska vlada 8. siječnja objavila da će početi novi val puštanja na slobodu. U nedjelju je pušteno još 35 ljudi, među njima i oporbeni političar Freddy Superlan i odvjetnik Perkins Rocha, također bliski saveznici Machado.

Čelnik organizacije Alfredo Romero rekao je na društvenim mrežama da još nemaju jasne informacije o tome tko je odveo Guanipu.