Nakon tajnog dogovora

SAD: Vratili smo Venezueli 500 mil. dolara od prodaje nafte

Piše HINA,
Foto: Sergei Karpukhin

Sjedinjene Države vratile su venezuelskoj vladi svih 500 milijuna dolara od početne prodaje nafte koja je bila dio sporazuma postignutog između Caracasa i Washingtona prošli mjesec, rekao je u utorak američki dužnosnik

Posljednjih 200 milijuna dolara od prodaje poslano je Venezueli, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Sporazum je postignut nakon što je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen u američkoj vojnoj operaciji 3. siječnja.

"Venezuela je službeno primila svih 500 milijuna dolara od prve prodaje venezuelske nafte", rekao je dužnosnik.

Isti izvor dodaje da se novac "prema odluci američke vlade isplaćuje u korist venezuelskog naroda".

Prošlog tjedna, tijekom svjedočenja na Capitol Hillu, državni tajnik Marco Rubio rekao je da je američko sudjelovanje u prodaji venezuelske nafte bio kratkoročni napor usmjeren na stabilizaciju zemlje, održavanje vlade na površini i pomoć narodu.

BLOKADA RUSKOG IZVOZA Trump: Indija će naftu kupovati od Venezuele, umjesto od Irana
Trump: Indija će naftu kupovati od Venezuele, umjesto od Irana

„Dakle, u biti, dopustili smo Venezueli da koristi vlastitu naftu za generiranje prihoda za plaćanje učitelja, vatrogasaca i policajaca te održavanje funkcioniranja vlade kako ne bismo imali sustavni kolaps“, rekao je.

Sredstva su pohranjena u Kataru i namijenjena su kao „privremeni, kratkoročni račun kako bi se osiguralo da Venezuela primi sredstva potrebna za rad“, rekao je američki dužnosnik.

Dužnosnik je dodao da je dugoročni cilj buduće prodaje premjestiti prihode „u fond koji se nalazi u SAD-u, i odobriti rashode za bilo kakvu obvezu ili trošak vlade Venezuele ili njezinih agencija i tijela prema uputama koje su u skladu s dogovorenim postupcima“.

