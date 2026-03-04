Obavijesti

UTAJA POREZA

Predsjednik sportske udruge iz S. Broda ukrao čak 18 tisuća €

Piše Iva Tomas,
Utvrdili su i da je vodio poslovne knjige na temelju nepotpune i nevjerodostojne dokumentacije, kako bi tako otežao preglednost poslovanja i materijalne imovine

Kriminalistička policija PU brodsko-posavske i porezni službenici iz Slavonskog Broda proveli su istragu nad muškarcem (55), zbog utaje poreza i nepravilnog vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Inače, 55-godišnjak je bio predsjednik sportske udruge tijekom 2022. i 2023. godine, a sve uplate je primao na ruke, što nije prijavio - piše PU brodsko-posavska.

Uplate koje je dobivao nije obračunao, prijavio, uplatio porez na dohodak, kao ni doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Tako je oštetio državni proračun za 18 tisuća eura. Utvrdili su i da je vodio poslovne knjige na temelju nepotpune i nevjerodostojne dokumentacije, kako bi tako otežao preglednost poslovanja i materijalne imovine.

- Policijski službenici dostavljaju posebno izvješće kao dopunu kaznenim prijavama Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela - napisala je brodsko-posavska policija u priopćenju.

