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U PUBLICI I DJECA

Predstava u Istri izazvala burne reakcije publike zbog 18+ scena. Šefica TZ-a: Nije bilo primjereno

Piše Antonela Šaponja,
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Predstava u Istri izazvala burne reakcije publike zbog 18+ scena. Šefica TZ-a: Nije bilo primjereno
Foto: Screenshot/Facebook

Među kritičarima predstave bio je i saborski zastupnik Nikola Grmoja, koji je festival nazvao "skandaloznim, degutantnim i izopačenim"

Predstava francuskog ansambla CIE LPM, izvedena 12. lipnja u sklopu Festivala uličnih čarobnjaka (FUČ) u Taru i Vabrigi, izazvala je burne reakcije dijela publike nakon što su se na društvenim mrežama pojavile snimke sadržaja koji su roditelji i posjetitelji ocijenili neprimjerenim za djecu i obiteljsko okruženje. Među kritičarima predstave bio je i saborski zastupnik Nikola Grmoja, koji je festival nazvao "skandaloznim, degutantnim i izopačenim" te poručio da će tražiti reakciju nadležnih institucija i pravobraniteljice za djecu.

- Ovo nisu snimke ni za 18+! Skandalozno, degutantno, izopačeno... I ako mislite da pretjerujemo, pogledajte što hrvatski građani financiraju javnim novcem i kakve scene se djeci u Istri prikazuju pod krinkom 'dječje predstave' - napisao je predsjednik MOST-a na Facebooku. Dodao je kako su se tijekom izvedbe mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, umjetna spolovila i drugi sadržaji koje smatra potpuno neprimjerenima djeci.

Nakon što su se u javnosti pojavile kritike, direktorica Turističke zajednice Općine Tar-Vabriga Sanja Žužić uputila je javnu ispriku posjetiteljima. U priopćenju je navela kako razumije negodovanje dijela publike te priznala da pojedini dijelovi predstave, prema njezinu mišljenju i reakcijama javnosti, nisu bili primjereni obiteljskom festivalu koji u velikom broju posjećuju djeca i njihove obitelji.

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- Želim se iskreno ispričati svim posjetiteljima, a posebno roditeljima i djeci, koji su se tijekom izvedbe osjećali neugodno ili smatraju da pojedini dijelovi programa nisu bili primjereni obiteljskom okruženju i dječjoj publici - poručila je Žužić.

Naglasila je kako Turistička zajednica Općine Tar-Vabriga nije organizator festivala niti sudjeluje u odabiru izvođača i programa. Za organizaciju i selekciju sadržaja zadužena je Udruga Čarobnjakov šešir iz Pule, s kojom je, kako navodi, tijekom godina ostvarena uspješna suradnja te nije bilo naznaka da bi pojedini dijelovi izvedbe mogli izazvati ovakve reakcije publike.

Foto: Screenshot/Facebook

- Poduzet ćemo dodatne korake kako bismo bili sigurni da se slična situacija neće ponoviti - poručila je direktorica TZ-a.

Festival uličnih čarobnjaka, poznat pod kraticom FUČ, međunarodni je festival profesionalnih umjetnika i skupina koje djeluju izvan institucionalnih i komercijalnih kazališta te cirkusa. Program uključuje različite oblike ulične umjetnosti poput glazbe, plesa, žongliranja, akrobacija, hodanja po žici i drugih izvedbenih vještina.

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Festival je pokrenut 2005. godine u Puli, održavao se do 2010. godine, nakon čega je ugašen zbog financijskih razloga. Ove godine ponovno je održan zahvaljujući suradnji s Istarskom županijom, Odjelom za kulturu i Turističkom zajednicom grada Novigrada.

Na službenim stranicama festivala navodi se kako je program namijenjen svim generacijama te da je riječ o manifestaciji koja stvara sadržaj za cijelu obitelj. - Sav program je besplatan i namijenjen je širokoj publici, od najmlađih do najstarijih, od domaćih do stranih posjetitelja - stoji na službenim stranicama festivala.

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