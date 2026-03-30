Obavijesti

News

Komentari 0
USKOK PODIGAO OPTUŽNICU

Preko "veze” provjeravali prati li ih policija u Zagrebu: Radnik gradske tvrtke dilao informacije

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Petero muškaraca su uz preko zaposlenika jedne zagrebačke gradske tvrtke neovlašteno ulazili u bazu podataka MUP-a kako bi otkrili koja vozila pripadaju policiji kako bi izbjegli tajni nadzor

USKOK je nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana. Tereti ih se za zlouporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja te poticanje na ta kaznena djela. Među optuženicima, rođenim 1983., 1984., 1995., 1979., 1984. godine, dok dvojica uz hrvatsko imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Prema optužnici, trojica okrivljenika i još jedan čovjek koja je u međuvremenu preminulo, povezali su se od lipnja 2020. do ožujka 2021. godine na području Zagreba i Splita. Cilj im je bio doznati jesu li oni ili druge zainteresirani ljudi predmet policijskog istraživanja. To su činili tako što su provjeravali podatke o vlasništvu automobila za koje su sumnjali da ih policija koristi za tajni nadzor.

Glavnu ulogu u pribavljanju informacija imao je prvookrivljeni, zaposlenik jedne podružnice trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba. On je kroz svoje radno mjesto imao pristup Informacijskom sustavu MUP-a o vlasnicima vozila. Ostali članovi skupine dostavljali su mu registarske oznake sumnjivih vozila, kao i upite osoba iz kriminalnog miljea koje je zanimalo tko koristi određene automobile.

Iako su znali da je pristup tim podacima neovlaštenim osobama zabranjen, prvookrivljeni je ulazio u sustav MUP-a i izvlačio podatke o vlasništvu. Te je informacije potom predavao ostalim članovima skupine, koji su ih dalje prosljeđivali krajnjim korisnicima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026