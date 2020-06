'Premijer odbio moju ostavku'

<p><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/pratite-sedmo-suceljavanje-na-dnevnik-hr-u-gosti-mislava-bage-odgovaraju-na-aktualna-pitanja-o-poljoprivredi---608989.html">Uživo na DNEVNIK.hr-u</a> održana je sedma debata po redu, a tema je bila poljoprivreda. Na debati su sudjelovali <strong>Marija Vučković (HDZ), Davor Vlaović (Restart), Nikola Grabovac (Domovinski pokret) i Miro Bulj (Most).</strong></p><p><strong>Da li očekujete da se istraga protiv Josipe Rimac proširi i na ostale?</strong></p><p>Vučković: Ne mogu komentirati istragu i nemam spoznaja o tome.</p><p>Vlaović: Za hrvatsku poljoprivredu je sramotno da je došlo do afere. Smeta nas da sve ide do Ministarstva poljoprivrede i da je Njavro sudjelovala u tim procesima. Ministrica je trebala odstupiti.</p><p>Grabovac: Istraga se treba nastaviti. To mi izgleda kao da je sve počelo još za vrijeme Milanovića.</p><p>Bulj: Most je brana da se ovakve stvari ne događaju i ovo je dokaz zašto se ljudi iseljavaju. Ovdje je kriv i vrh. Priču je počeo Vrdoljak, a završio ju je Vrdoljak, ali s ministricom.</p><p>Vučković: Moj mandat je na raspolaganju Plenkoviću.</p><p>Bulj: Vi u ministarstvu ste štetočine, po pitanju poticaja dijelite onima koji ne znaju koliko krava ima sisa.</p><p>Vučković: Naša agencija koja provodi fondove je dobila najviše ocjene i nema pogodovanja kod dodjele poticaja.</p><p>Vlaović: Ministrica nije osudila ovu korupciju i zato bi trebala odstupiti. Vi ste prijateljica sa Rimac.</p><p>Vučković: Ljudi ne mogu biti osuđeni samo zato što je netko s nekim prijatelj. Ja sam premijeru ponudila ostavku zbog afere vjetroelektrane, on ju je odbio. Ostavku sam ponudila, ali ne zato što sam nešto loše učinila.</p><p><strong>Da li je vama normalno da je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma i dalje na funkciji, nakon afere?</strong></p><p>Vlaović: Ne bi smio biti dalje na toj funkciji, ali istraga još traje. Sam bi trebao otići. To je proces i odgovorni ljudi to nisu na vrijeme primijetili.</p><p>Grabovac: On bi trebao odstupiti i trebao bi biti smijenjen, ako sam ne želi odstupiti, neka bude smijenjen.</p><p>Vučković: Nisam pokrenula postupak opoziva, jer postoji određena procedura. Nema ni razloga, ne želim načiniti štetu. Pričinjena je šteta, ali ako ja nezakonito otpustim nekoga i ja mogu načiniti štetu. Ako ga se nezakonito otpusti, on može tražiti odštetu. Ja moram postupati po zakonu.</p><p>Vlaović: On bi trebao odstupiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osumnjičene za korupciju, a imaju pravo na povlastice</strong></p><p><strong>Imamo veliki uvoz, i poticaje, nikad veće. Kako bi vi to preokrenuli?</strong></p><p>Bulj: Kod nas se daju poticaji, ljudima koji ne znaju kako krava izgleda. To se treba riješiti po kilogramu ili po broju grla.</p><p>Grabovac: Vlada je imala 4 godine za napraviti preokret, no to se nije dogodilo. Imamo deficit uvoza u vrijednosti dva Pelješka mosta. Od poljoprivrede moramo napraviti stratešku granu.</p><p>Vučković: Vi bi vodili državu u deficit.</p><p>Vlaović: Nama je važno svako grlo i svaka kila. Treba imati poticaje. To je osiguranje očuvanja života i razvoja svih regija. Potpore jesu velike, ali nekima i nisu isplaćivane potpore. Mali proizvođači propadaju. 17 posto potpora nije isplaćeno.</p><p>Vučković: Ružno je što govorite netočne podatke. Reći ću da govorite neistinite, neću reći da lažete.</p><p>Bulj: Trebali ste napraviti reviziju poticaja. Ljudi dobivaju poticaje po prijateljskoj liniji.</p><p>Vučković: Ministarstvo nije isplaćivalo potpore Josipi Rimac. Potpore prolaze reviziju. Uvredljivo je to što govorite.</p><p>Bulj: Ministrice vi lažete, ne vrijeđajte nas. Ministarstvo pogoduje velikim lobijima. Potpore ne dolaze seljacima. Ja živim na selu i sa seljacima. Podijelili ste potpore. Gdje su pare?</p><p><strong>Najavljuje se manji PDV na hranu - 13 posto. Što to znači i što će to donijeti. Manje cijene?</strong></p><p>Vučković: Cilja se na veću konkurentnost, ovime. Ne mogu procjenjivati koliko će se smanjivati cijene, ali ćemo biti konkurentniji.</p><p>Vlaović: Mi smo protiv tog prijedloga, jer se neće smanjivati cijene.</p><p>Grabovac: Mislim da zbog manjeg PDV-a neće doći do smanjenja cijena. Moramo imati sveobuhvatan pristup i strategiju kako bi postali samodostatni.</p><p>Bulj: Manji PDV? Nama se i dalje povećava uvoz. On sam ne može riješiti problem, ako uvozni lobi radi na uvozu, a ne štite se domaći proizvođači.</p><p>Vučković: Eksplozija uvoza se ne događa.</p><p>Grabovac: Zadnjih godina hrvatska poljoprivreda se prepolovila i ako je to što je zadnjih godina napravio SDP ili HDZ, svaka čast.</p><p><strong>Stranci mogu kupovati zemljište i moratorij koji je na snazi ne znači ništa.</strong></p><p>Vlaović: Mi smo uputili interpelaciju da se dobije moratorij zabrane prodaje zemljišta strancima na tri godine. Imamo obećanje da ćemo dobiti moratorij, no mi bi ga voljeli dobiti napismeno. Mi smo protiv prodaje zemljišta strancima, ali dio smo EU i moramo poštivati zakone.</p><p><strong>Imate moratorij, ali možete osnovati firmu i kupiti zemljište? Kako to riješiti?</strong></p><p>Bulj: Zakon se može izigrati, ja sam tražio amandman na zakon, jer nismo ravnopravni. Orban štiti svoje, dok mi rasprodajemo. Ja sam dao zakon kojeg vlada nije podržala</p><p>Vučković: Zakon se ne može podnositi u vidu jedne rečenice. Plenković se nikome ne dodvorava.</p><p>Bulj: Suverenost? Da li je suvereno što Mađari mogu kod nas kupiti poljoprivredno zemljište?</p><p>Vučković: Kod nas postoji načelo reciprociteta. Ono što ne može Hrvat u Mađarskoj, ne može ni Mađar u Hrvatskoj.</p><p>Grabovac: Moramo se ponašati u skladu s EU zakonima, ali sam za moratorij.</p><p>Vlaović: Poljoprivrednike interesira kada će se izglasati taj moratorij. Hoćemo do 5.07. znati imamo li moratorij ili ne?</p><p>Vučković: EK mora donijeti odluku do 30.06.</p><p>Mogu li se dronovima nadzirati pašnjaci?</p><p>Vučković: Uveli smo nadzor dronovima, platili te dronove novcima iz EU fondova.</p><p><strong>Što ste našli na tim snimkama?</strong></p><p>Vučković: Provodimo inspekcije, Hrvatska je prošle godine primila nagradu za najbolje korištenje novih tehnologija. Radimo i na nadziranju površina.</p><p>Grabovac: Ako je Stožer koristio dronove, dobro je da ih i mi koristimo.</p><p>Treba li Hrvatska zabraniti neprijateljska preuzimanja prehrambene industrije?</p><p>Bulj: Nama prijeti to i to je vrlo opasno, treba donijeti zakon.</p><p>Grabovac: Trebamo braniti svoju prehrambenu industriju i to je jedini suverenistički potez.</p><p>Vlaović: Za naše potrošače trebamo osigurati hranu, moramo naći modele za zaštitu. Treba povezati primarne proizvođače s industrijom.</p><p><strong>Kako to da Hrvatska doživljava pad mljekarske proizvodnje?</strong></p><p>Vlaović: To je bolna tema i tom sektoru se mora pomoći, da se razlika između cijena nadoknadi. Problem je što će se dogoditi ako Francuska i ostale zemlje zatvore granice. Moramo imati posebne mjere za poticanje proizvodnje. Moramo stati uz naše proizvođače.</p><p><strong>Što je danas bolje, baviti se povrćem ili pšenicom? Što bi savjetovali?</strong></p><p>Vučković: Dolazim iz kraja gdje se ne proizvode žitarice. Osigurali smo dodatni novac za natječaje, za svinjogojstvo, za formiranje trajnih nasada, ali uz uvjete.</p><p>Bulj: Baviti se povrćem, poljoprivredom i stočarstvom. I može se opstati uz nove mjere i poticaje. Jedino sada može zaštiti domaću proizvodnju. A najviše uvozimo svinja i žitaricama. U RH je zapravo sve vrlo teško zbog uvoznih lobija.</p><p>Vlaović: Veći dohodak je kod povrtlarstva i voćarstva.</p><p>Vučković: 7000 hektara i 17 projekata navodnjavanja, to smo napravili, što se tiče navodnjavanja.</p><p>Grabovac: Ja se bavim vinogradarstvom. Zdravorazumski je da je veći dohodak u proizvodnji žitarica.</p><p><strong>Da li se članovi mogu javiti za primanje poticaja?</strong></p><p>Bulj: Ja sam osobno protiv toga. Postoji i sukob interesa, ne možete ući u nešto da bi poticali svoju obitelj.</p><p>Vlaović: Ne bismo oko toga trebali praviti probleme, ako je sve po zakonu.</p><p><strong>Koje jelo znate najbolje pripremati?</strong></p><p>Vučković: Ne bih se sada hvalila kulinarskim vještinama, ali neretvanski brudet</p><p>Bulj: Janjac ide kod nas. Dođite i probajte što se jede u našem kraju. Nisam baš ljubitelj janjeće glave. Što vi volite?</p><p>Grabovac: Više volim jesti, ali ide mi dobro gulaš.</p><p>Vlaović: Čobanac.</p><p><strong>Koje jelo ne volite?</strong></p><p>Vučković: Mene su zvali ne rodilo što ne voli. Sve jedem.</p><p>Bulj: Volim blitvu, jaja. Sve mogu pojesti.</p><p>Vlaović: Kod mene se moralo jesti sve što mama kuha. Poriluk baš ne volim.</p><p>Grabovac: Ne volim janjeće tripice.</p><p><strong>Vino ili piva?</strong></p><p>Vučković: Vino</p><p>Bulj: Pivo</p><p>Vlaović: Vino</p>