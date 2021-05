Na konferenciji za medije premijer Andrej Plenković prokomentirao je mnoge aktualne teme od nabavke borbenih aviona pa da trenutne izborne situacije u Splitu.

- Smatram da smo vodili proces na izvrsno, precizno, metodološki i proceduralno kvalitetan i branjiv način, imali smo visokostručnu analizu, sve četiri ponude. Odabir je najpovoljniji u pogledu cijene, a što se tiče kvalitete, dugoročno najbolje rješenje - rekao je Plenković.

- Sve države koje su sudjelovale u procesu jako su bitne i nama partnerske i prijateljske, i SAD, Švedska i Izrael i Francuska. Francuska je članica EU, jedina nuklearna sila nakon izlaska UK, članica Sjevernoatlantskog saveza, a i jedina članica EU koja je stalna članica Vijeća sigurnosti. Imamo potpisano partnerstvo i mislim da će ovaj odabir biti poticaj za nadogradnju partnerstva i bilateralnih odnosa - dodao je.

- Ugovor će biti kvalitetno napisan i uređen, sve će biti napravljeno u najbržem roku. Imenovali smo niz ljudi koji će raditi na tom procesu. Što se tiče isplata, ići će od početka iduće godine. Kroz zaduženja ili proračun, svejedno… U cijenu je uključeno sve što se tiče ponude, avioni, simulatori, obuka… Odabir ne može poljuljati odnos SAD-om, oni su nam već dali potporu - rekao je premijer.

Ministar Mario Banožić ističe da se tehničko stanje ne iznosi, ali da i Hrvatska ima dovoljno pilota, a 2024. godine kada avioni dođu bi će ih i tad dovoljno.

- Bit će do 10 godina starosti, ali to ne znači ništa jer je to najnovija tehnologija - dodao je ministar.

Obročna otplata će trajati do 2025.Preuzeli smo odgovornost osigurati višenamjenske borbene avione. Ovo je najpovoljnija ponuda, održivo je plaćanje, održiva je obuka. Vijek trajanja postojećih MIG-ova je do 2024. i tad ćemo imati prelazak na ove avione. Nećemo nikad objaviti redoslijed ponuda, jer je to bio dogovor s ponuditeljima - rekao je Plenković.

Premijer se osvrnuo i na izbore u Splitu

- Zgrožen sam, to je sramota za kandidate, za Split ako izaberu takve ljude. Ivošević odmah mora reći da odustaje od političkog angažmana, a Puljku bi bilo pametnije da je bio manje bahat i bezobrazan prema Mihanoviću. On nema veze s centrom, to je lijeva stranka koja se krivo predstavlja, a što se tiče Ivoševića, to bi bila sramota za Splićane da netko s ovakvom retorikom, praktički antisemitskom, bude na izvršnoj dužnosti. To bi bila sramota za sve nas - rekao je premijer.

- U kampanji se napada druge, jasno je da po prvi put je Možemo postao meta napada u ovoj kampanji na način koji je nama svakodnevna situacija. Pa onda cijeli lijevi spektar bio šokiran, zatečen, malo ih boli kako se to događa. Što se tiče DP-a, oni su ulijetali u minsko polje i tako će i proć - dodaje Plenković.

- Dobili smo u prvom krugu kao stranka 29%, u petoj smo godini mandata, imali smo covid, dva velika potresa, kolaps Agrokora itd, očuvanje radnih mjesta… Polako se kumulira stečevina naših postignuća koje će se evaluirati. Ne kažem da smo perfektni, ali radimo različito od drugih aktera… Imali smo zanimljivu raspravu o internetu i medijima gdje u vrijeme društvenih mreža sugrađani vjeruju krivim informacijama. To je po meni najveća prijetnja dobroj demokraciji, informiranoj demokraciji - rekao je premijer.

- Siguran sam da bi njegova supruga sigurno tako govorila da je to bila snimka Vice Mihanovića. Volio bih vidjeti medijsku scenu kakve bi onda bile reakcije, a ovo je sve, eto tako, da ih poslušamo - još jednom komentira Puljka.