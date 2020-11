- Izrazili smo uvjerenje u pismu predsjedniku Sabora da \u0107e svi zastupnici dati svoj obol u raspravi koja \u0107e uslijediti na plenarnoj sjednici, a siguran sam u svim odborima koji u bilo koji na\u010din imaju u svojoj nadle\u017enosti aspekte Strategije. Na ovom dokumentu su radila ministarstva i akademska zajednica. Ovo je krovni strate\u0161ki dokument za desetlje\u0107e koje je pred nama. Hrvatska ima ogroman broj strate\u0161kih dokumenata, no ono \u0161to je va\u017eno, kada se usvoji ova krovna, svi oni trebaju biti uskla\u0111eni s ovim okvirnim dokumentom - rekao je.\u00a0

- Mi \u017eivimo u razdoblju globalizacije kada su promjene stalne i kada se sve dr\u017eave suo\u010davaju s izazovima. Otvaraju se prilike koje svi zajedno trebamo prepoznati. Moramo znati prepoznati vlastite ljudske potencijale, moramo prepoznati konkurentske prednosti. Moramo znati stvarati strate\u0161ke saveze kako bi pove\u0107ali globalnu prepoznatljivost i pridonijeli podizanju \u017eivota na\u0161ih sugra\u0111ana. Ovaj proces smo pokrenuli jo\u0161 2017., a koji \u0107e za gra\u0111ane zna\u010diti iskorak za uspje\u0161niju Hrvatsku 2030. - rekao je.\u00a0

- Odlu\u010dni smo sve ove izazove pretvoriti u prilike, a svoje potencijalne ranjivosti pretvoriti u prednosti - poru\u010dio je.\u00a0

- Hrvatska je zbog pandemija suo\u010dena s najve\u0107im zdravstvenim, dru\u0161tvenim i gospodarskim izazovima od Domovinskog rata i neizvjesno je do kad \u0107e ova kriza trajati. Mi \u0107emo uzeti u obzir sve ove izazove. Za nas je va\u017enije nego ikada prepoznati nove trendove, vidjeti na koji na\u010din osna\u017eiti otpornost dr\u017eave i dru\u0161tva na sve unutarnje i vanjske \u0161okove - dodao je.\u00a0

Cilj strategija je prepoznati potencijale, ubla\u017eiti posljedice zbog krize i potaknuti \u0161to br\u017ei gospodarski oporavak, rekao je Plenkovi\u0107 i dodao kako im je cilj i pobolj\u0161ati kvalitetu \u017eivota gra\u0111ana.\u00a0

- O\u010dekujemo da \u0107e kroz idu\u0107ih 30 dana brojni na\u0161i sugra\u0111ani, nevladin sektor, mediji, stranke... Svatko tko \u017eeli dati doprinos, iskoristi ovu priliku i daju doprinos ovom dokumentu. Brojni na\u0161i sugra\u0111ani i akteri su davali doprinos i u procesu izrade. O\u010dekujem da, kada ovaj dokument, nakon javnog savjetovanja, prihvati Upravlja\u010dki odbor, da bude predstavljen na Vladi i da prijedlog Vlada uputi u Sabor gdje \u0107e, ja se nadam, dobiti ne samo pozornost u pogledu rasprave i ideja, nego da \u0107emo ostvariti \u0161to \u0161iri konsenzus i dobiti \u0161to ve\u0107u potporu - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

Ministrica Nata\u0161a Trami\u0161ak predstavila je strategiju.\u00a0

- To je krovni strate\u0161ki dokument koji sveobuhvatno daje viziju razvoja Hrvatske u idu\u0107ih 10 godina - rekla je. Poru\u010dila je da je svrha dokumenta odrediti ciljeve, smjernice i prioritete za dr\u017eavu, kao i stvoriti mogu\u0107nost kori\u0161tenja europskih sredstava.\u00a0

- Usmjerit \u0107e dodatno i transformacijske procese, to je osnovna svrha - rekla je.\u00a0

Poru\u010dila je kako strategija ima \u010detiri smjera razvitka u koje pripada 13 ciljeva.\u00a0

Ciljana vrijednost za BDP je 75 posto, stopa zaposlenosti je tako\u0111er ciljana na 75 posto. Poredak Hrvatske na indeksu globalne konkurentnosti \u017eele podi\u0107i sa 63. mjesta na 45. mjesto ili bolje.\u00a0

U strategiji su naveli i porast o\u010dekivanog broja godina zdravog \u017eivota s 58,5 godina za \u017eene na 64 godine, a za mu\u0161karca sa 56,5 godina tako\u0111er na 64 godine.\u00a0

Vlada kroz strategiju \u017eeli podi\u0107i i stopu totalnog fertiliteta s 1,47 djece na 1,8 djece. Prosjek u Europskoj uniji je 1,54.\u00a0

\u010citala\u010dku pismenost \u017eele podi\u0107i na prosjek OECD-a, sa 479 bodova na 487 bodova.\u00a0

Na pitanje kako Vlada misli posti\u0107i svoje ciljeve, Plenkovi\u0107 je rekao da je to okvirni strate\u0161ki akt.\u00a0

- Ona nije ni operativni ni sektorska strategija. Ovakav dokument po svojoj prirodi niti ne podrazumijeva provedbene dokumente koji bi trebali i\u0107i po strate\u0161kim ciljevima. Prema na\u0161oj evidenciji Hrvatska ima dvjestotinjak nacionalnih strategija. Smisao ovog dokumenta je da u sljede\u0107a dva mjeseca potaknemo raspravu u javnosti, vrlo rado i oporbene stranke, da daju viziju o Hrvatskoj u idu\u0107ih 10 godina. Za operativnu provedbu postoji Vlada, ministarstva, \u010ditav niz drugih akata koji su ispod ovog strate\u0161kog akta. Danas lansiramo dokument koji je \u0161irok, sveobuhvatan i stavljen u globalni i nacionalni trenutak - rekao je.\u00a0

Plenkovi\u0107 je dodao kako je uputio pismo predsjedniku Milanovi\u0107u da imenuje svog predstavnika u Upravlja\u010dkom odboru. \u0160to se ti\u010de oporbe, premijer je rekao da je jo\u0161 prije formiranja druge vlade, sredinom srpnja, pozvao lidere tada\u0161njih oporbenih grupa da do\u0111u na sastanak.\u00a0

- Oni su to svi do jednog odbili! Nitko nije htio do\u0107i - rekao je.\u00a0

- To je ta oporba koja \u017eeli biti konkretnije upu\u0107ena! To je ista ta oporba sada \u017eeli sudjelovati. Mi smo apsolutno za! Dokument \u0107e biti vani kad zavr\u0161i presica. \u010cim ga prou\u010de mogu u javnosti ili kako \u017eele sugerirati. Mi \u0107emo to uzeti u obzir - rekao je.\u00a0

- Ako se netko probudio danas pa misli da je taj dokument napisan ju\u010der, nije. To je zada\u0107a na\u0161e Vlade, zato \u017eelimo da Upravlja\u010dki odbor jo\u0161 jednom raspravi taj proces. To je proces, to je dijalog. Okviri su odre\u0111eni prije par godina, a svi koji \u017eele dati svoj doprinos su dobrodo\u0161li - poru\u010dio je premijer.\u00a0

Na pitanje kasni li ova strategija, Plenkovi\u0107 je rekao da ne kasni.\u00a0

- Ovaj akt je u izradi dulje vremena. Mi smo ga, kao \u0161to bi svatko napravio, morao prilagoditi zbog okolnosti koje je donijela ova godina - rekao je i dodao da je bilo i promjena u ministarstvima.

Ministrica Trami\u0161ak rekla je da je Hrvatska jo\u0161 2013. potpisala sporazum s Me\u0111unarodnom bankom za daljnje procese prilagodbe reformskih procesa u okviru EU.\u00a0

- Tragom toga je 2017. potpisan ovaj sporazum ne za razvoj strategije, nego za izradu svih analiti\u010dkih podloga Svjetske banke. Takav primjer imaju i druge \u010dlanice Europske unije koje koriste takve usluge upravo za potrebe izrade svih analiza. Sam proces izrade strategije nije pla\u0107en iz nikakvih sredstava Regionalnog razvoja - objasnila je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de pitanja je li Martina Dali\u0107 sudjelovala u procesu izrade, Trami\u0161ak je rekla kako je ona bila 2017. uklju\u010dena u izradu dokumenta kada je bila imenovana u Upravlja\u010dki odbor.\u00a0

Plenkovi\u0107 je dodao kako je eventualno kasniji anga\u017eman Martine Dali\u0107 dogovor sa Svjetskom bankom, a ne s Vladom.\u00a0

\u0160to se ti\u010de projekcija ekonomskog rasta, ministar \u0106ori\u0107 rekao je da \u010dinjenica da je Hrvatska u zadnje \u010detiri godine pove\u0107ao BDP za \u010detiri postotna boda.\u00a0

- Kriza u koju smo u\u0161li sada je ne\u0161to \u0161to \u0107e destabilizirati brojke. Igramo na br\u017ei ekonomski rast od prosjeka EU i upravo na taj na\u010din mislimo dosti\u0107i ovaj cilj - rekao je i dodao da Hrvatska mo\u017ee i mora u\u010diniti vi\u0161e od \"tromih ekonomija\".\u00a0

