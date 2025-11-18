Obavijesti

News

'POGREŠNA IDEOLOGIJA'

Premijer Spajić osudio uzvike s tribina: 'Nisu dostojni velike sportske predstave u Podgorici'

Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Premijer Milojko Spajić osudio je uzvike „Za dom spremni“ i „Ubij Srbina“ s tribine hrvatskih navijača na utakmici u Podgorici

Crnogorski premijer Milojko Spajić osudio je u utorak skandiranje grupe hrvatskih navijača koje je, kako je kazao, bacilo sjenu na nogometni spektakl odigran u ponedjeljak u Podgorici.

S južne tribine Gradskog stadiona u Podgorici, gdje su bili smješteni navijači Vatrenih, tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. između Crne Gore i Hrvatske moglo se čuti skandiranje "Za dom spremni" i "Ubij Srbina".

"Ovakvi incidenti nas opominju da pogrešne ideologije u regiji nikada ne miruju te da javni prostor moramo aktivno i odlučno štititi od neprimjerenih poruka netrpeljivosti koje šalju neodgovorni pojedinci. S druge strane, ponosan sam na naše navijače koji su pljeskom pozdravili hrvatsku himnu i reprezentativce", napisao je Spajić na X-u.

Čelnik najveće stranke Hrvata u Crnoj Gori Adrian Vuksanović rekao je da su navijači Crne Gore sinoć zaslužili poštovanje, kao i igrači na terenu, ali da je ponašanje dijela hrvatskih navijača bilo sramotno i za svaku osudu.

"Svojim skandaloznim postupcima pokazali su se nedostojnima velike sportske predstave kojoj smo svjedočili u Podgorici. Hrvatska građanska inicijativa, dosljedna svojoj politici zasnovanoj na principima u kojima nema mjesta šovinizmu, odakle god dolazio, ne pristaje na šutnju poput onih koji su danas najglasniji, a ne reagiraju na nacionalističke ispade u vlastitim redovima", kazao je.

"Zato najoštrije osuđujemo ponašanje spomenutih hrvatskih navijača, dok crnogorskim navijačima upućujemo čestitke na dostojanstvenom navijanju", priopćio je Vuksanović.

Nogometne momčadi Crne Gore i Hrvatske odigrale su u ponedjeljak u Podgorici posljednju kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo, u kojoj su Vatreni nakon preokreta slavili 3:2.

Osim skandiranja "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", hrvatski navijači razvili su na kraju utakmice i transparent na kojem je, uz ostalo, pisalo "nema oprosta", aludirajući na crnogorske navijače koji su na prvom susretu u Zagrebu razvili transparent: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".

Crnogorski dnevnik Vijesti primjećuje da je na Maksimiru prije dva mjeseca taj transparent dočekan pljeskom, pa novinar tog lista zaključuje da to "najbolje govori kakva je vrsta hrvatskih navijača doputovala u Podgoricu".

Odgovor crnogorskih navijača na kraju je bio: "Ustaše, četnici, zajedno ste bježali".

