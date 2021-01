Premijerov odgovor na ovaj slučaj je zaista neozbiljan. Pozvala bih ga da se uozbilji i prestane igrati vicevima o radarima, postaje zaista neukusno. Činjenica je da se radi o kaznenom djelu, o pokušaju davanja mita, odnosno vrlo jasnoj izjavi da se javni natječaji namještaju i da su riješeni prije njihovog izlaska, poručila je SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović, komentirajući snimku koju je 24sata ekskluzivno objavio, a na kojoj HDZ-ov saborski zastupnik Žarko Tušek nudi funkcije i nelegalnu pomoć u kampanji nezavisnom vijećniku Viktoru Šimuniću, koji je sve snimio i ide sa snimkom na USKOK.

Podsjetimo, Šimunić se sredinom siječnja našao s njima i razgovor snimio, a snimku su objavila 24sata u javnom interesu. Iz snimke se jasno čuje da Tušek, inače član predsjedništva HDZ i šef Krapinsko-zagorskog HDZ-a te Gredičak, gradonačelnik Oroslavja, vijećniku Šimuniću nude tajnu pomoć u izbornoj kampanji u svibnju kako bi maknuli SDP-ova župana Željka Kolara, a nakon toga nude mu i javne funkcije, od pročelnika do ravnatelja Parka prirode Medvednica ili centra za prirodu.

Poslušajte ekskluzivnu snimku

To su funkcije na koje se ljudi ne postavljaju dogovorom nego bi trebao biti javni natječaj.

- Ovo je politička trgovina i kazneno djelo utjecaja svojim položajem i mislim da bi premijer u ovom slučaju trebao postupiti zaista ozbiljno i tražiti ostavku Tušeka sa svih javnih dužnosti. Premijer podržava ovakvu paradigmu ponašanja HDZ-a, ništa se nije promijenilo od '90-ih, HDZ je bila i ostala stranka opasnih namjera, ovaj put pod pokroviteljstvom premijera Plenkovića, koji vidi problem samo u tome da mu je zastupnik namamljen, kako se izrazio, odnosno što mu je, da parafraziram Jandrokovića, zastupnik priglup - istaknula je Ahmetović.

Najava tužbe i protiv Šimunića jer je razgovor tajno snimao, ali i protiv novinara Ivana Pandžića, koji je snimku objavio, nije ništa novo od HDZ-a, dodala je Ahmetović.

- Svjedočili smo brojnim pokušajima zastrašivanja novinara, a ovo je definitivno pokušaj zastrašivanja i ja ga oštro osuđujem. Novinari su svjetla točka u ovoj državi, otkrivaju koruptivne afere. Imamo još četiri dana do kraja mjeseca i vjerujem da će se još štošta dogoditi, ipak je to HDZ - poručila je.

Da li je u ovom slučaju sve u redu s pravne strane, poručuje predsjednik HNS-a, Stjepan Čuraj, inače dio parlamentarne većine, reći će mjerodavna tijela i odrediti sudbinu Žarka Tušeka.

- Ja neću ulaziti u to. U pravilu je to u redu dok vas se ne uhvati. A nije u redu. To je nešto što si on nije smio dozvoliti, a ja sam siguran da u puno mjesta u Hrvatskoj, pogotovo uoči izbora, ima sličnih razgovora i mislim da je ovo jedna velika opomena svima da se drže onog što je srž, materija i ovlast, a da ove nesretne interpretacije, kako ih već nazvali, nisu poželjne u političkom ni društvenom životu, istaknuo je.

Na pitanje je li se tako pregovaralo i s HNS-om, Čuraj poručuje da on osobno nije sudjelovao ni u kakvim pregovorima.

- Za druge ne mogu govoriti - rekao je.

Upitan je li njemu sporan sadržaj razgovora, predsjednik HNS-a ističe da je "apsolutno sporan način kako se razgovor odvijao i što on predstavlja."

- A koliko je to pravno sporno, to će odlučiti mjerodavna tijela. Ako idete s osobom koja na takav način djeluje, onda znate što možete očekivati. Ako vas netko navuče na tanak led, kako sam ja to jučer shvatio da je rečeno, onda je i tu jedan dio odgovornosti na koji morate biti spremni. Ne želim nikoga pravdati ni osuđivati, tijela će reći epilog tome, ali to je svakako upozorenje svima koji idu u izbore na koji način treba raditi - kaže.

Na najavu tužbe protiv novinara, Čuraj poručuje kako "svatko u sklopu zakonu ima pravo poduzimati određene mjere."

- A o tome će odlučiti mjerodavna tijela. Ne znam je li ima osnove za tužbu ili nema. Ako ima, vjerojatno će ljudi podnijeti. Ja ne vidim način na koji bi se to moglo podvesti kao zastrašivanje. Svatko radi u okviru zakona, znamo da imamo odredbe zakona kojima se govori da je javni interes nešto što se može stopirati i to treba onda odlučiti sud - zaključio je.