Preminula Kennedyjeva unuka

Tatiana Schlossberg, unuka bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, preminula je u 35. godini života od akutne mijeloične leukemije, agresivnog oblika raka krvi. Vijest o njezinoj smrti objavljena je u utorak putem društvenih mreža Zaklade JFK Library, u ime shrvane obitelji.

- Naša prekrasna Tatiana preminula je jutros. Zauvijek će ostati u našim srcima - stoji u objavi koju su potpisali članovi obitelji, među njima suprug George Moran, majka Caroline Kennedy te brat Jack i sestra Rose.

Smrt je uslijedila samo šest tjedana nakon što je Tatiana u prestižnom The New Yorkeru objavila potresni esej o svojoj bolesti. U njemu je otkrila da joj je dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija (AML), i to bez ikakvih simptoma.

Dijagnoza na dan poroda

Sve se dogodilo na dan kada je rodila svoje drugo dijete. Nakon rutinskih krvnih pretraga liječnici su primijetili drastično povišen broj bijelih krvnih stanica.

- Dan prije sam, u devetom mjesecu trudnoće, preplivala više od kilometra u bazenu. Nisam bila bolesna, nisam se tako osjećala. Bila sam jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala - napisala je Tatiana, priznajući da nije mogla vjerovati da liječnici govore o njoj kada su spomenuli kemoterapiju i transplantaciju koštane srži.

Liječnici su kasnije potvrdili da boluje od rijetkog i izrazito nepovoljnog podtipa AML-a, poznatog kao Inverzija 3, koji se javlja u manje od dva posto slučajeva i često ne reagira na standardne terapije.

Mjeseci iscrpljujuće borbe

Uslijedili su mjeseci teškog liječenja. Nakon poroda Tatiana je pet tjedana provela u bolnici, odvojena od novorođene kćeri i trogodišnjeg sina. Liječenje je nastavljeno u Memorial Sloan Ketteringu, gdje je prošla transplantaciju koštane srži i dugotrajnu kemoterapiju.

Bolest se, unatoč svemu, vraćala. U jednom trenutku oboljela je i od teškog oblika Epstein-Barr virusa, koji joj je oštetio bubrege i zbog kojeg je morala ponovno učiti hodati. Posljednju nadu polagala je u eksperimentalnu CAR-T terapiju, no ni ona nije donijela trajno poboljšanje.

Liječnik mi je rekao da mi može kupiti možda godinu dana života. Prva pomisao bila mi je da me se moja djeca neće sjećati – napisala je u eseju koji je dirnuo čitatelje diljem svijeta.

Obitelj kao najveći oslonac

U najtežim trenucima najveća podrška bila joj je obitelj. Posebno je isticala supruga Georgea Morana, liječnika, koji je, kako je napisala, spavao na podu bolničke sobe i preuzeo svu komunikaciju s liječnicima i osiguranjima.

Njezini roditelji, Caroline Kennedy i Edwin Schlossberg, te brat i sestra, preuzeli su brigu o njezinoj djeci.

- Držali su mi ruku dok sam patila, skrivajući vlastitu bol kako bi mene zaštitili. To je bio neizmjeran dar - napisala je Tatiana, ne skrivajući krivnju što je svojoj majci, već obilježenoj obiteljskim tragedijama, donijela novu patnju.

Kći Caroline Kennedy, unuka JFK-a

Tatiana Schlossberg bila je kći Caroline Kennedy, jedinog preživjelog djeteta Johna F. Kennedyja i Jackie Kennedy. Caroline je imala samo pet godina kada joj je otac ubijen, a kasnije je izgubila i brata Johna F. Kennedyja Jr.-a u avionskoj nesreći.

Tatiana iza sebe ostavlja supruga Georgea Morana te dvoje male djece, sina Edwina i kćer Josephine. Njezina smrt još je jedno tragično poglavlje u povijesti obitelji Kennedy, koju desetljećima prati niz osobnih tragedija.