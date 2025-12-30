Obavijesti

News

Komentari 1
IMALA 35 GODINA

Preminula Kennedyjeva unuka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Preminula Kennedyjeva unuka
Foto: PROFIMEDIA/123RF

Novinarka i autorica, kći Caroline Kennedy, umrla je od agresivnog oblika raka krvi. Dijagnozu je dobila na dan poroda drugog djeteta, a njezina ispovijest potresla je svijet

Tatiana Schlossberg, unuka bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, preminula je u 35. godini života od akutne mijeloične leukemije, agresivnog oblika raka krvi. Vijest o njezinoj smrti objavljena je u utorak putem društvenih mreža Zaklade JFK Library, u ime shrvane obitelji.

- Naša prekrasna Tatiana preminula je jutros. Zauvijek će ostati u našim srcima - stoji u objavi koju su potpisali članovi obitelji, među njima suprug George Moran, majka Caroline Kennedy te brat Jack i sestra Rose.

FELJTON: OBITELJ KENNEDY, I. DIO Još prije 50 godina su rekli: Na nas je bačena strašna kletva...
Još prije 50 godina su rekli: Na nas je bačena strašna kletva...

Smrt je uslijedila samo šest tjedana nakon što je Tatiana u prestižnom The New Yorkeru objavila potresni esej o svojoj bolesti. U njemu je otkrila da joj je dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija (AML), i to bez ikakvih simptoma.

Dijagnoza na dan poroda

Sve se dogodilo na dan kada je rodila svoje drugo dijete. Nakon rutinskih krvnih pretraga liječnici su primijetili drastično povišen broj bijelih krvnih stanica.

- Dan prije sam, u devetom mjesecu trudnoće, preplivala više od kilometra u bazenu. Nisam bila bolesna, nisam se tako osjećala. Bila sam jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala - napisala je Tatiana, priznajući da nije mogla vjerovati da liječnici govore o njoj kada su spomenuli kemoterapiju i transplantaciju koštane srži.

ŽIVOT IZA ZATVORENIH VRATA Sve Kennedyjeve ljubavnice: 'Ako nisam sa ženom dulje od tri dana, dobijem glavobolju'
Sve Kennedyjeve ljubavnice: 'Ako nisam sa ženom dulje od tri dana, dobijem glavobolju'

Liječnici su kasnije potvrdili da boluje od rijetkog i izrazito nepovoljnog podtipa AML-a, poznatog kao Inverzija 3, koji se javlja u manje od dva posto slučajeva i često ne reagira na standardne terapije.

Mjeseci iscrpljujuće borbe

Uslijedili su mjeseci teškog liječenja. Nakon poroda Tatiana je pet tjedana provela u bolnici, odvojena od novorođene kćeri i trogodišnjeg sina. Liječenje je nastavljeno u Memorial Sloan Ketteringu, gdje je prošla transplantaciju koštane srži i dugotrajnu kemoterapiju.

Bolest se, unatoč svemu, vraćala. U jednom trenutku oboljela je i od teškog oblika Epstein-Barr virusa, koji joj je oštetio bubrege i zbog kojeg je morala ponovno učiti hodati. Posljednju nadu polagala je u eksperimentalnu CAR-T terapiju, no ni ona nije donijela trajno poboljšanje.

NA DANAŠNJI DAN Zaključak specijalne komisije: Kennedy nije morao umrijeti?
Zaključak specijalne komisije: Kennedy nije morao umrijeti?

Liječnik mi je rekao da mi može kupiti možda godinu dana života. Prva pomisao bila mi je da me se moja djeca neće sjećati – napisala je u eseju koji je dirnuo čitatelje diljem svijeta.

Obitelj kao najveći oslonac

U najtežim trenucima najveća podrška bila joj je obitelj. Posebno je isticala supruga Georgea Morana, liječnika, koji je, kako je napisala, spavao na podu bolničke sobe i preuzeo svu komunikaciju s liječnicima i osiguranjima.

469369877
Foto: PROFIMEDIA/123RF

Njezini roditelji, Caroline Kennedy i Edwin Schlossberg, te brat i sestra, preuzeli su brigu o njezinoj djeci.

JAVNOST GA VEĆ VOLI Obitelj Kennedy nakon brojnih tragedija nade polaže u Jacka (27), šarmantnog unuka JFK-a
Obitelj Kennedy nakon brojnih tragedija nade polaže u Jacka (27), šarmantnog unuka JFK-a

- Držali su mi ruku dok sam patila, skrivajući vlastitu bol kako bi mene zaštitili. To je bio neizmjeran dar - napisala je Tatiana, ne skrivajući krivnju što je svojoj majci, već obilježenoj obiteljskim tragedijama, donijela novu patnju.

Kći Caroline Kennedy, unuka JFK-a

Tatiana Schlossberg bila je kći Caroline Kennedy, jedinog preživjelog djeteta Johna F. Kennedyja i Jackie Kennedy. Caroline je imala samo pet godina kada joj je otac ubijen, a kasnije je izgubila i brata Johna F. Kennedyja Jr.-a u avionskoj nesreći.

Tatiana iza sebe ostavlja supruga Georgea Morana te dvoje male djece, sina Edwina i kćer Josephine. Njezina smrt još je jedno tragično poglavlje u povijesti obitelji Kennedy, koju desetljećima prati niz osobnih tragedija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025