Sve Kennedyjeve ljubavnice: 'Ako nisam sa ženom dulje od tri dana, dobijem glavobolju'

"Ako nemam seks tri dana, dobijem glavobolju", navodno je jednom prilikom britanskom premijeru Haroldu Macmillanu rekao John F. Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država čiji je atentat prije 62 godine potresao svijet.

Iako je u javnosti pažljivo gradio sliku odanog obiteljskog čovjeka, oca dvoje djece i supruga glamurozne Jackie, iza zatvorenih vrata Bijele kuće odvijao se potpuno drugačiji život. Kennedy je, prema svjedočanstvima brojnih biografa, suradnika i samih ljubavnica, bio vjerojatno najneumorniji preljubnik koji je ikad sjedio u Ovalnom uredu.

Njegov privatni život, ispunjen aferama s holivudskim zvijezdama, pripravnicama, špijunkama i ljubavnicama mafijaša, graničio je s kriminalnom neodgovornošću i do danas ostaje ključni dio mita o "Camelotu", zlatnom dobu američke politike koje je imalo i svoju mračnu stranu.

Najpoznatija afera: Marilyn Monroe i tragičan kraj

Iako se godinama samo nagađalo, danas je gotovo sigurno da su JFK i ikona Hollywooda, Marilyn Monroe, imali aferu. Njihov susret u veljači 1962. godine na večeri u New Yorku prerastao je u kratku, ali intenzivnu vezu koja se uglavnom odvijala u kući pjevača Binga Crosbyja u Palm Springsu. Marilyn je, navodno, gajila snove da će postati nova prva dama te je u jednom trenutku čak nazvala Jackie Kennedy kako bi joj obznanila svoje namjere.

Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive

Prema knjizi J. Randyja Taraborrellija, Jackie joj je hladno odgovorila: - Marilyn, udat ćeš se za Jacka, to je sjajno... i uselit ćeš se u Bijelu kuću i preuzet ćeš odgovornosti prve dame. A ja ću se iseliti i imat ćeš sve probleme.

Vrhunac njihove javne povezanosti bio je njezin legendarni, senzualni nastup s pjesmom "Happy Birthday" na proslavi Kennedyjevog rođendana u Madison Square Gardenu. No, priča je imala i mračniji zaplet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Navodno je Marilyn imala aferu i s Kennedyjevim bratom, državnim odvjetnikom Robertom "Bobbyjem" Kennedyjem. Neki biografi tvrde da je postala prijetnja za političku karijeru obojice braće, prijeteći da će javno progovoriti o njihovim vezama.

Njezina misteriozna smrt od predoziranja u kolovozu 1962. godine i danas je predmet teorija zavjere, a mnogi, uključujući i njezinog bivšeg supruga Joea DiMaggia, vjerovali su da su Kennedyjevi na neki način odgovorni za njezinu smrt ili barem za zataškavanje okolnosti.

Mafija, špijunke i neriješena ubojstva

Kennedyjev ljubavni život nije bio samo stvar osobnog zadovoljstva, već je često ulazio u opasne vode politike, špijunaže i organiziranog kriminala.

Prije nego što je postao predsjednik, JFK se družio s Frankom Sinatrom i njegovim "Rat Packom", preko kojih je održavao veze s mafijom. Na jednoj zabavi u Las Vegasu 1960. godine, Sinatra ga je upoznao s Judith Campbell Exner, bivšom djevojkom čikaškog mafijaškog šefa Sama Giancane.

Foto: Profimedia

Započeli su aferu koja je trajala nekoliko godina, čak i dok je Kennedy bio u Bijeloj kući, gdje ga je redovito posjećivala. Exner je kasnije šokirala javnost tvrdnjom da je služila kao kurirka, prenoseći pakete između JFK-a i Giancane, što je kasnije potvrdio i istraživački novinar Seymour Hersch. Tvrdila je i da je pobacila Kennedyjevo dijete.

Njezino svjedočenje pred senatskim odborom bilo je prvo koje je javno razotkrilo mračnu stranu Kennedyjeve administracije i njezinu suradnju s mafijom u operaciji "Mongoose", tajnom programu za destabilizaciju Castrovog režima na Kubi.

Tijekom Drugog svjetskog rata, dok je služio u mornarici, Kennedy je bio u vezi s danskom novinarkom Ingom Arvad, za koju se sumnjalo da je sovjetska ili čak nacistička špijunka. Vezu je prekinuo njegov otac, strahujući od političkih posljedica.

Foto: Profimedia

Kasnije, tijekom njegova mandata, jedna od ljubavnica bila je i Ellen Rometsch, istočnonjemačka prostitutka za koju se također sumnjalo da je komunistička špijunka. U jeku afere Profumo u Velikoj Britaniji, Robert Kennedy ju je hitno protjerao iz SAD-a u kolovozu 1963. kako bi se izbjegao sličan skandal.

Jedna od najmisterioznijih priča je ona o Mary Pinchot Meyer, bivšoj supruzi visokopozicioniranog agenta CIA-e, koja je imala poznatu aferu s JFK-om. Godinu dana nakon njegova ubojstva, u listopadu 1964., Meyer je ubijena iz neposredne blizine u Georgetownu. Njezino ubojstvo nikada nije riješeno, a teorije govore da je ušutkana kako ne bi otkrila detalje svoje veze s predsjednikom.

Skandali unutar zidova Bijele kuće

Kennedyjeve afere nisu se događale samo na tajnim lokacijama, već i unutar samih zidova Bijele kuće. Devetnaestogodišnja pripravnica Mimi Alford u svojim je memoarima opisala 18-mjesečnu aferu s predsjednikom, tijekom koje je izgubila nevinost. Tvrdila je da je JFK s njom uzimao rekreacijske droge te ju je jednom prilikom natjerao da pruži oralni seks njegovom posebnom pomoćniku Daveu Powersu u bazenu Bijele kuće.

Tu su bile i dvije tajnice, Priscilla Wear i Jill Cowen, koje je Tajna služba navodno zvala "Fiddle" i "Faddle". Njihova glavna uloga, prema nekim izvorima, bila je da plivaju gole s predsjednikom u bazenu. Jackie Kennedy je bila svjesna barem jedne od njih. Tijekom obilaska Bijele kuće s francuskim novinarom, navodno je, prolazeći pokraj Priscille Wear, na francuskom jeziku rekla: - Ovo je djevojka koja navodno spava s mojim mužem.

Foto: JFK Library

Popis žena se nastavlja: od holivudskih diva poput Marlene Dietrich (koja je bila i ljubavnica njegova oca), Gene Tierney, Anite Ekberg i Audrey Hepburn, do studentice Diane de Vegh, koja je aferu s dvostruko starijim Kennedyjem opisala kao nešto od čega su joj trebale godine da se oporavi.

Unatoč svemu, mit o Johnu F. Kennedyju i danas živi. Iako je, prema ocjenama povjesničara, bio tek umjereno uspješan predsjednik, njegova karizma, tragična smrt i skandalozan privatni život osigurali su mu ikonski status koji ni desetljeća nakon njegove smrti ne blijedi.