Preminuo Boris Rajković, jedan od heroja obrane Sarajeva. Od 1994. godine bio je u komi...

U 52. godini preminuo je Boris Rajković, jedan od heroja obrane Sarajeva tijekom srpske agresije. Teško je ranjen 1994. godine i od tada je bio nepokretan i u komi, objavilo je Udruženje ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo, javlja Klix.

Od 1994. godine o Borisu su brinule majka Ivanka i sestra Mirjana.

Kako navode iz udruženja, Mirjana je zbog brata napustila svoj tadašnji posao, trebala mu je cjelodnevna briga.

- Mirjana je kasnije zaposlena u Udruženju ratnih vojnih invalida paraplegičara KS kao njegovateljica jer ranije nije imala nikakva prava kao osoba koja se brinula o svom bratu, navodi Klix.

Kako je istaknuto u objavi, u suradnji Općine Centar Sarajevo, koja je financirala plaću, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, koje je pokrivalo troškove doprinosa i toplog obroka, Mirjana je bila zaposlenica Udruge te je napokon mogla ostvariti radni staž.

- Svjesni smo da to nije previše, ali obzirom na njezinu skromnost, kao i skromnost cijele obitelji, oni su bili zahvalni svima koji su pomagali na bilo koji način. Često su isticale da je njima bitnije da netko dođe i posjeti Bokija, nego ikakav novac. No i to se rijetko događalo. Rijetko koji ratni drug bi ga obilazio - naveli su iz udruženja