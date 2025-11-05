Preminuo snimatelj HRT-a Boris Kavić: 'Vrhunski profesionalac i nezamjenjiv prijatelj i kolega'

U srijedu, u 54. godini, preminuo je Boris Kavić, vrhunski televizijski snimatelj čiji je rad bio neizostavan u informativnom programu gotovo svih televizija koje su djelovale u Hrvatskoj, javili su iz Hrvatskog novinarskog društva.

Od 1992. godine je bio snimatelj HRT-a, a njegove snimke iz Domovinskog rata, kad je radio i kao dopisnik za Reuters, obišle su svijet. Obišao je gotovo sva ratišta i bilježio tragičnu stvarnost 1990-ih godina.

Njegove snimke iz "Oluje" važan su dio arhivske građe. Zabilježio je sve važnije trenutke u povijesti Hrvatske. Radio je i za RTL, snimao je i serije i dokumentarce.

Boris se isticao i u odnosu prema kolegama. Iznimno razuman i pravedan, kako kažu njegovi kolege, olakšavao je i najkompliciranija snimanja. Znao je da je njegovo najmoćnije oruđe kamera, koju je vješto koristio da zabilježi stvarnost oko nas, a da svojom prisutnošću ne utječe na događaje i ljude koje snima.

Vještina je to koju nema baš svatko. Cijenili su ga i stariji i mlađi kolege, kojima je često davao savjete s očinskim pristupom. S Borisom je bilo lako, kažu, jer je imao strpljenja, bio je iskusan i siguran u sebe, staložen, nije dopuštao da išta nadvlada razum.

- Bio je vrhunski snimatelj, odličan i nezamjenjiv prijatelj, kvalitetna i pravedna osoba koju e itko rijetko sresti - govore njegovi prijatelji.

Iza Borisa Kavića ostaje praznina koju je teško popuniti. Hrvatsko novinarsko društvo izražava sućut njegovoj obitelji i prijateljima.