Preminuo vinar Alen Bibić (53)

Umro je Alen Bibić (53), cijenjeni hrvatski vinar iz Plastova kraj Skradina i vlasnik vinarije Bibich, piše Index. Bio je jedan od najvažnijih ljudi suvremenog hrvatskog vinarstva, koji je ime svoje obitelji i svoga kraja uspio pretvoriti u međunarodno prepoznatljiv eno-gastronomski brend. Iako je po struci bio profesor hrvatskog jezika i književnosti, putevi su ga odveli u vinarstvo kojem se potpuno posvetio.

Potječe iz stare vinarske obitelji čija tradicija, prema obiteljskim zapisima i istraživanjima, stoljećima seže u prominski kraj. Ipak, njegova priča nije samo priča o nasljeđu, nego o obnovi, upornosti i jasnoj viziji. Nakon rata vratio se sa suprugom Vesnom na devastirano obiteljsko imanje i od gotovo razorenog početka izgradio jednu od najuglednijih hrvatskih vinskih i gastronomskih adresa.

Posebno se istaknuo jer je među prvima pokazao da autohtone sorte skradinskog kraja mogu dati vina svjetske kvalitete. Sortu debit, koju su mnogi prije podcjenjivali, vratio je u središte ozbiljne vinske priče i pretvorio u zaštitni znak svoje vinarije. Ujedno je rano otvorio vrata izvozu, osobito na zahtjevno tržište Sjedinjenih Američkih Država. Njegova vina tako su se našla na vinskim kartama brojnih restorana u New Yorku, San Franciscu i drugim velikim gradovima.

Uz debit, veliku je pažnju posvetio i lokalnim crnim sortama - plavini, babiću i lasini. Od njih je stvarao svoja najpoznatija crna vina i kupaže, među kojima se ističe Bibich Riserva. Istodobno je radio i s internacionalnim sortama poput syraha, cabernet sauvignona i merlota, ali ih je uvijek prilagođavao lokalnom karakteru i uvjetima podneblja. Danas proizvodnja obuhvaća više od dvadeset hektara vinograda, dijelom u vlasništvu obitelji, a dijelom u suradnji s rodbinom i kooperantima, uz strogu kontrolu kvalitete.

U proizvodnji se oslanjao na prirodne kvasce i minimalne intervencije. Dio vina dozrijevao je u kamenicama, što im je davalo poseban, autorski pečat. Njegova vina često su opisivali kao osobna i prepoznatljiva – možda ne uvijek laka i očekivana, ali snažna i dojmljiva.

Sredinom 2000-ih ostvario je važan iskorak na međunarodnom tržištu. Prve veće količine vina izvezao je u Sjedinjene Američke Države 2005. godine, nakon što su ih tamo prepoznali stručnjaci iz vinske industrije. Međunarodnu vidljivost dodatno je učvrstio 2012. godine gostovanjem u emisiji No Reservations koju je vodio Anthony Bourdain. U epizodi posvećenoj hrvatskoj obali Bourdain je posjetio Bibića i Skradin te njegovu vinsku i gastronomsku priču predstavio globalnoj publici. Time se Bibich dodatno pozicionirao kao jedno od najzanimljivijih eno-gastronomskih odredišta u Hrvatskoj.

Osim poslovnog uspjeha, Bibić je izgradio reputaciju karizmatične i osebujne osobe. Snažan karakter utkao je u svaku bocu. Za sebe je govorio da je romantik, a tu je filozofiju dosljedno prenosio u vinarstvo. Bez obzira na tehnologiju i trendove, stalno se vraćao autentičnosti i želji da vino nosi jasan pečat kraja iz kojeg dolazi.

Alen Bibić postao je jedan od najvažnijih ambasadora hrvatskog vina u svijetu. Svojim vinima i obiteljskom pričom pokazao je da i malo dalmatinsko selo može izgraditi ime koje prepoznaju i cijene na globalnoj sceni. Kako je i sam znao reći, njegova vina ne moraju se svima svidjeti, ali ih je teško zaboraviti.