Premium Chicken Company je odbacio optužbe za pritisak na protivnike njihovog projekata

Tvrtka Premium Chicken Company odbacila je u četvrtak prozivke da pokušava zastrašiti protivnike projekata u peradarskoj industriji, poručivši da će zaštititi svoja prava u slučaju daljnjeg širenja „netočnih informacija” koje, kako navodi, plasiraju pojedine interesne skupine. Udruga Prijatelji životinja objavila je u utorak da im je ta tvrtka poslala opomenu pred tužbu zbog javnih istupa protiv planiranih megaprojekata u peradarskoj industriji, a taj potez ocijenila je pokušajem pritiska i zastrašivanja građanskih inicijativa. Reagirajući na navode udruge, iz Premium Chicken Companyja priopćili su da će štititi svoja prava u slučaju daljnjeg širenja, kako navode, „netočnih informacija”.

Poručili su da inzistiraju na točnom informiranju javnosti, a ne na ograničavanju prava na iznošenje stavova, dodajući da prema hrvatskim propisima imaju pravo na sudsku zaštitu ako smatraju da se o njima iznose neistinite tvrdnje.

„Smatramo zabrinjavajućim da udruga Prijatelji životinja izbjegava činjenični dijalog, što samo potvrđuje da im primarni cilj nije zaštita općeg dobra, već zaštita uskih interesa onih skupina kojima istina i transparentnost nisu u prvom planu”, poručili su iz tvrtke.

Naveli su i da se pozivanje na zaštitu od tzv. SLAPP tužbi „kao na bianco odobrenje za javno iznošenje neistina” temelji na „potpunom nerazumijevanju pravila”.

Tvrtka tvrdi i da su aktivističke skupine vršile pritisak na savjetnike koji s njima surađuju, uključujući, kako navode, „uvredljive tvrdnje te loše prikrivene prijetnje”, što smatraju pokušajem utjecaja na njihov profesionalni i neovisni rad.

Premium Chicken Company ističe da posluje „sukladno najvišim standardima i pozitivnim zakonskim propisima” te da je spreman na „argumentirano sučeljavanje i polemiziranje činjenicama”.

Prijatelji životinja prethodno su priopćili da formulacija iz opomene pred tužbu ostavlja dojam pritiska na pravo građana, udruga i lokalnih zajednica da javno govore o projektima koji bi, kako navode, mogli imati ozbiljne posljedice za okoliš, zdravlje ljudi, životinja i ekonomiju.

Udruga navodi da je riječ o najmanje 24 megaprojekta dvojice investitora u području uzgoja, klanja i prerade pilića, za koje tvrdi da bi omogućili godišnje klanje oko 270 milijuna pilića.

Građanske inicijative i udruge upozoravaju na moguće posljedice projekata za okoliš, zdravlje ljudi, životinje i kvalitetu života te traže kumulativno sagledavanje svih međusobno povezanih zahvata.

Prijatelji životinja napominju da potez tvrtke Premium Chicken Company dolazi u trenutku kada je na razini EU na snagu stupila takozvana anti-SLAPP direktiva, usmjerena protiv zloupotrebe pravnih mehanizama radi zastrašivanja onih koji javno govore o pitanjima od javnog interesa.