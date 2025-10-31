Premješta se Dolac! Zbog pada žbuke sa stropa hale, pregledat će i plato, štandovi se sele

Nakon što je prošli tjedan pao površinski komad stropa u hali Dolac, na površinu su isplivale neugodne stvari: zakupci duže upozoravaju da je tržnica zapuštena, vlaga nadire posvuda, pada žbuka. Hala je zatvorena odmah nakon pada zbog pregleda i sanacije, a iz Zagrebačkog holdinga sad su najavili premještaj i štandova s platoa.

- Podružnica Tržnice Zagreb u petak je donijela odluku o premještanju prodajne aktivnosti s gornje plohe tržnice. Klupe s otvorene plohe Dolca preselit će se na Europski trg, a o svim detaljima premještaja Tržnice Zagreb će direktno obavijestiti zakupce. Podsjetimo, Tržnice Zagreb preventivno su u utorak za prodaju zatvorile unutarnju halu tržnice Dolac zbog pada žbuke sa dijela stropa. Stručnjaci su u međuvremenu ukazali na potrebu uklanjanja preostale žbuke na stropu i problem s vlagom koja dolazi s gornje plohe tržnice. Zbog toga su Tržnice donijele odluku da se osim sanacije unutarnje hale ispita i stanje gornje plohe tržnice - javljaju iz Zagrebačkog holdinga.

Marin Rončević, voditelj Tržnice Zagreb, objasnio je da je odluku o pregledu gornje plohe donio jer vlaga u halu prodire odozgora.

- Odluka o preseljenju privremenog je karaktera, a ukoliko se istražnim radnjama potvrdi da je dovoljno provesti manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana - kažu iz Holdinga.

Posljednji veći radovi na održavanju Dolca obavljeni su 2015. godine, tržnica je nakon potresa dobila zelenu naljepnicu, a novac za obnovu je u gradskom proračunu rezerviran za 2026. godinu.

- Do završetka radova na unutarnjoj hali te ispitivanja hidroizolacije i stanja gornje plohe, tržne aktivnosti nastavit ćemo na Europskom trgu u najvećem mogućem opsegu. Pozivamo građane da i na novoj lokaciji nastave kupovati proizvode naših prodavača - rekao je Rončević.

Prodaja na Europskom trgu kreće u ponedjeljak 3. studenog 2025. u redovno radno vrijeme tržnice Dolac.