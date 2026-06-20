Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI KANDIDAT

Preokret na Ibleru: Lalovac ipak ide u HNB zbog ‘švicarca’?

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Preokret na Ibleru: Lalovac ipak ide u HNB zbog ‘švicarca’?
storyeditor/2026-06-20/PXL_100626_153398977.jpg | Foto: Goran Kovačić/Pixsell

U trenutku kada su deseci tisuća hrvatskih obitelji bili opterećeni kreditima u švicarskim francima, proveo je zakonsko rješenje koje je zaštitilo građane, naveli su iz stranke objavljujući kandidaturu Borisa Lalovca

Bivši ministar financija Boris Lalovac je SDP-ov kandidat za viceguvernera HNB-a, no mnogi se pitaju zašto on nije bio kandidat za funkciju guvernera. Podsjetimo HDZ je za tu funkciju predložio Antu Žigmana, koji je bio jedini kandidat, a zatim ga je parlamentarna većina u Saboru i potvrdila. Na prozivke HDZ-a, zašto nisu imali svog kandidata za guvernersku funkciju, odgovorila je Mirela Ahmetović (SDP) tijekom saborske rasprave.

REAKCIJA VIDEO SDP i Možemo!: Vladine antiinflacijske mjere zakašnjele, služe spašavanju proračuna
VIDEO SDP i Možemo!: Vladine antiinflacijske mjere zakašnjele, služe spašavanju proračuna

- Vrlo jednostavno, SDP kandidata kojeg bi većina u Saboru izglasala nema. Znate zašto nema? Mi takve kandidate, koji su po vašim kriterijima dobrodošli, odnosno ispunjavaju vaše uvijete nemamo. Ne samo za na čelo HNB-a nego općenito - kazala je. Što se promijenilo u par dana da se nakon ovakvog stranačkog stava, najveća oporbena stranka predomisli i izađe s kandidatom za viceguvernera,

- Prelomila je presuda Vrhovnog suda o švicarcima. To je bio okidač - kazao nam je sugovornik s Iblerovog trga. SDP je ranije obrazložio kako je Lalovac dokazani stručnjak i borac protiv bankarskog profiterstva. U trenutku kada su deseci tisuća hrvatskih obitelji bili opterećeni kreditima u švicarskim francima, proveo je zakonsko rješenje koje je zaštitilo građane, naveli su iz stranke objavljujući kandidaturu Borisa Lalovca.

- Vlada ništa ne radi po pitanju problema s bankama koje iz cijele priče izlaze bogatije. Predložili Lalovca s obzirom na njegov background, koji je teško osporiv i HDZ-u - napominje SDP-ovac. Želimo svog čovjeka u HNB-u koji je dokazani borac protiv samovolje banaka, nastavlja sugovornik napominjući kako bi Lalovac kao viceguverner mogao utjecati na odluke u interesu građana.

- Očekujemo da ćemo se za dvije godine, kada preuzmemo vlast, suočiti teškom financijskom situacijom u zemlji i da ćemo praktički morati čupati zemlju iz krize. Zato nam je važno da na toj poziciji bude netko tko bi stanje mogao donekle ublažavati. Ono što je vrlo važno, jest da se Lalovac sigurno vraća u Vladu, kad dobijemo izbore - zaključuje. Ministar financija Tomislav Ćorić o Lalovcu iz profesionalne perspektive, kaže, može reći samo dobro. Vjeruje da će za poziciju viceguvernera biti više kandidata iz područja financija, a o najboljima će odlučit će saborska većina.

MINIMALNA MIROVINA Lalovac (SDP): U Hrvatskoj ulaskom u mirovinski sustav postajete socijalni slučaj
Lalovac (SDP): U Hrvatskoj ulaskom u mirovinski sustav postajete socijalni slučaj

- Ako mogu razaznati trenutačnu strukturu ekonomista u klubovima zastupnika oporbe, onda mislim da je Lalovac sigurno najadekvatniji prijedlog s te strane - poručio je Ćorić. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah
PANDORINA KUTIJA

Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah

Mobitel HDZ-ovke i šefica kabineta Ministarstva poljoprivrede mogao bi do kraja raskrinkati afere u kojima su pala četiri Plenkovićeva ministra, državna tajnica i i pomoćnica ministra, otkriva novi broj tjednika Express
Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!
OŠTRA RETORIKA

Zelenski dao ultimatum Lukašenku: Imate tjedan dana ili ćemo mi djelovati!

Upozorenje je izrečeno 19. lipnja tijekom zajedničke konferencije za medije s predsjednikom Hondurasa Nasryjem Asfurom, što je cijeloj situaciji dalo i diplomatsku težinu
VIDEO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om bježao policiji, probio je naplatne pa izletio s ceste
UHITILI MLADIĆA (20)

VIDEO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om bježao policiji, probio je naplatne pa izletio s ceste

Vozač BMW-a nije stao policiji na Jadranskom mostu, ignorirao je sirene i rotirke te probio naplatne kućice na Lučkom i Zdenčini. Na kraju je udario u policijski automobil i pokušao pobjeći pješice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026