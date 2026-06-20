Preokret na Ibleru: Lalovac ipak ide u HNB zbog ‘švicarca’?

Bivši ministar financija Boris Lalovac je SDP-ov kandidat za viceguvernera HNB-a, no mnogi se pitaju zašto on nije bio kandidat za funkciju guvernera. Podsjetimo HDZ je za tu funkciju predložio Antu Žigmana, koji je bio jedini kandidat, a zatim ga je parlamentarna većina u Saboru i potvrdila. Na prozivke HDZ-a, zašto nisu imali svog kandidata za guvernersku funkciju, odgovorila je Mirela Ahmetović (SDP) tijekom saborske rasprave.

- Vrlo jednostavno, SDP kandidata kojeg bi većina u Saboru izglasala nema. Znate zašto nema? Mi takve kandidate, koji su po vašim kriterijima dobrodošli, odnosno ispunjavaju vaše uvijete nemamo. Ne samo za na čelo HNB-a nego općenito - kazala je. Što se promijenilo u par dana da se nakon ovakvog stranačkog stava, najveća oporbena stranka predomisli i izađe s kandidatom za viceguvernera,

- Prelomila je presuda Vrhovnog suda o švicarcima. To je bio okidač - kazao nam je sugovornik s Iblerovog trga. SDP je ranije obrazložio kako je Lalovac dokazani stručnjak i borac protiv bankarskog profiterstva. U trenutku kada su deseci tisuća hrvatskih obitelji bili opterećeni kreditima u švicarskim francima, proveo je zakonsko rješenje koje je zaštitilo građane, naveli su iz stranke objavljujući kandidaturu Borisa Lalovca.

- Vlada ništa ne radi po pitanju problema s bankama koje iz cijele priče izlaze bogatije. Predložili Lalovca s obzirom na njegov background, koji je teško osporiv i HDZ-u - napominje SDP-ovac. Želimo svog čovjeka u HNB-u koji je dokazani borac protiv samovolje banaka, nastavlja sugovornik napominjući kako bi Lalovac kao viceguverner mogao utjecati na odluke u interesu građana.

- Očekujemo da ćemo se za dvije godine, kada preuzmemo vlast, suočiti teškom financijskom situacijom u zemlji i da ćemo praktički morati čupati zemlju iz krize. Zato nam je važno da na toj poziciji bude netko tko bi stanje mogao donekle ublažavati. Ono što je vrlo važno, jest da se Lalovac sigurno vraća u Vladu, kad dobijemo izbore - zaključuje. Ministar financija Tomislav Ćorić o Lalovcu iz profesionalne perspektive, kaže, može reći samo dobro. Vjeruje da će za poziciju viceguvernera biti više kandidata iz područja financija, a o najboljima će odlučit će saborska većina.

- Ako mogu razaznati trenutačnu strukturu ekonomista u klubovima zastupnika oporbe, onda mislim da je Lalovac sigurno najadekvatniji prijedlog s te strane - poručio je Ćorić.