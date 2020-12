Najvi\u0161a incidencija je trenutno u Me\u0111imurskoj \u017eupaniji, a najni\u017ea u Istarskoj, komentirao je Capak te dodao kako smo trenutno na 26. mjestu na ljestvici zemalja EU po incidenciji. Lo\u0161iji od nas je Luksemburg.\u00a0

Cijepljenje protiv Covida-19\u00a0

- Danas \u0107e ukoliko ve\u0107 i nije na stranicama Vlade RH, HZJZ i koronavirus.hr biti objavljen dokument sa temeljnim osnovnim informacijama o cjepivu, kako se provodi nabava, koje su koli\u010dine naru\u010dene, kako bi se trebao provoditi plan cijepljenja, cijena cjepiva - dodao je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

- Ovo je najbr\u017ee razvijeno cjepivo u povijesti, ali treba znati \u010dinjenicu da je odmah od po\u010detka pandemije bilo vidljivo da se specifi\u010dan lijek ne\u0107e prona\u0107i. Zbog toga su vrlo brzo ulo\u017eena financijska sredstva za istra\u017eivanje - rekao je Capak.\u00a0

- EU je postavila pravila da kad proizvo\u0111a\u010di stave odre\u0111enu koli\u010dinu cjepiva da dr\u017eave mogu zatra\u017eiti koli\u010dinu za sebe koju \u017eele, a onda EU prema broju stanovnika raspore\u0111uje proizvedene doze na pravi\u010dan na\u010din.\u00a0Ukupno je Hrvatska naru\u010dila 5 milijuna i 600 tisu\u0107a od raznih proizvo\u0111a\u010da - rekao je Capak te dodao da se naru\u010dila manja koli\u010dina od firme koja svoje cjepivo mo\u017ee registrirati tek krajem idu\u0107e godine.

EU je otvorila pregovore u prvoj fazi sa \u0161est proizvo\u0111a\u010da, a po\u010dinju pregovori s jo\u0161 nekim dobavlja\u010dima.\u00a0

- Bilo je izgledno da \u0107e AstraZeneca biti prva registrirana, to smo onda uzeli 3.6 milijuna doza. Dobili smo 2.705 milijuna doza, bio je prevelik interes -\u00a0rekao je.

ANKETA: Ho\u0107ete li se cijepiti protiv korona virusa?\u00a0

-\u00a0S vremenom se dalo naslutiti da bi Pfizer mogao prvi registrirali. Onda smo odmah naru\u010dili milijun doza. Onda smo od Moderne naru\u010dili jo\u0161 milijun doza, a tu jo\u0161 nemamo potvrdu ho\u0107e li biti to milijun doza -\u00a0objasnio je.\u00a0

- Pfizer bi mogao biti u prosincu registriran, a Moderna u sije\u010dnju. Oxfordovo se tako\u0111er o\u010dekuje u prvom kvartalu, ali ne\u0161to kasnije. U svakom slu\u010daju \u010dini se da \u0107emo cijepiti s ova dva cjepiva - kazao je.

- Kako se naru\u010duje cjepivo. HZJZ temeljem uvida u ugovor predla\u017ee ministarstvu potpisivanje sporazuma i koli\u010dinu, a vlada na prijedlog ministarstva zdravstva sklapa ugovor s EU. To je put kako se naru\u010duje -\u00a0ka\u017ee.

Plan cijepljenja\u00a0

- Napravili smo plan cijepljenja. Ima sve elemente osim datuma distribucije i koli\u010dine, to jo\u0161 ne znamo. Pfizer je najavio da \u0107e prva runda koja do\u0111e u nas sadr\u017eavati 125.000 doza. Ako to bude kvartalna isporuka, u prvom navratu \u0107emo mo\u0107i cijepiti 62.5 tisu\u0107e ljudi. Ako bude mjese\u010dna isporuka, onda \u0107emo mo\u0107i 125.000. Prioritetne osobe su bolesne osobe, osobe u zdravstvu, korisnici i djelatnici domova za starije -\u00a0kazao je Capak te dodao da \u0107e nakon toga cjepivo biti dostupno i ostalim stanovnicima.\u00a0

- Ra\u010dunamo da \u0107e 5,6 milijuna doza biti dovoljno za sve koji \u0107e se htjeti cijepiti. Cjepivo \u0107e biti besplatno i dragovoljno, ne\u0107e biti obavezno. Ali bilo bi dobro da se \u0161to vi\u0161e ljudi cijepi, to nam osigurava kolektivni imunitet. Sa samim cijepljenjem ne\u0107e po\u010deti era neno\u0161enja maski - kazao je te dodao kako to ne zna\u010di da \u0107emo odmah mo\u0107i hodati bez maski i ne pridr\u017eavati se mjera.\u00a0

- Jedno vrijeme \u0107emo koegzistirati s maskama iako smo se cijepili ili preboljeli -\u00a0kazao\u00a0je Capak. Tek kad padnu brojke onda \u0107emo smanjivati obvezu no\u0161enja maski.\u00a0

- Sva cjepiva preporu\u010duju dvije doze. Prva pa druga nakon tri ili \u010detiri tjedna. Mi smo kod provo\u0111enja uzeli model kako to radimo za gripu. Cijepit \u0107e \u017eupanijski zavodi za javno zdravstvo uz pomo\u0107 drugih kolega - govori te dodaje kako se Pfizerovo cjepivo dr\u017ei na niskim temperaturama zbog \u010dega se treba potro\u0161iti brzo. Za to \u0107e tako\u0111er postojati timovi.\u00a0

Informiranje gra\u0111ana o cijepljenju\u00a0

Veoma je bitno da se gra\u0111ane istinito i precizno informira o cjepivu protiv korona virusa. Provest \u0107e se niz stru\u010dnih konferencija na kojima \u0107e se promovirati va\u017enost cijepljenja.\u00a0

-\u00a0Mi u Hrvatskoj imamo sustav pra\u0107enja nuspojava, vode ih HALMED i HZJZ. Lije\u010dnici to moraju prijaviti ako ne\u0161to primijete, to mo\u017ee prijaviti i osoba. To se sve prati i ina\u010de, naravno da \u0107e se i za cijepljenje osigurati takav sustav pra\u0107enja. I na razini EU \u0107e se posebno pratiti sigurnost cjepiva, upravo se radi program -\u00a0rekao je Capak te dodao kako je u borbi protiv antivaksera bitno precizno i to\u010dno informiranje gra\u0111ana.\u00a0

- Vlada \u0107e voditi dodatnu kampanju, bit \u0107e cijeli niz stru\u010dno-znanstvenih konferencija, stru\u010dnjaci \u0107e govoriti o cjepivu i u\u010dinkovitosti. Mi \u0107emo kroz medije i druge na\u010dine komunikacije promovirati va\u017enost cijepljenja i mislimo da je jako va\u017eno da u toj kampanji naglasimo da cijepljenjem ne \u0161titimo samo sebe nego i druge, to je jedno pitanje dru\u0161tvene odgovornosti i solidarnosti prema onima koji su najosjetljiviji i koji najlak\u0161e mogu stradati od koronavirusne infekcije - rekao je Capak.

Obvezno cijepljenje\u00a0

O obveznom cijepljenju nitko nije govorio, jedino postoje diskusije trebaju li cjepivo biti obavezno za neke skupine.\u00a0

Situacija u bolnicama i naknade za lije\u010dnike\u00a0

- Situacija je zahtjevna ali je daleko od kraha. Ne znam koji su motivi onih koji govore druga\u010dije, ali \u0161tete su jasne -\u00a0rekao je Bero\u0161 te dodao da svi lije\u010dnici imaju obvezu svoje nadre\u0111ene upozoravati na probleme.

-\u00a0Zadnjih mjeseci sam puno puta ponovio da je razgovor najva\u017eniji. Teoretski je mogu\u0107e da netko od zdravstvenih djelatnika koji je radio prije premje\u0161tanja u Covid centar ostvario ve\u0107i broj de\u017eurstava i sli\u010dno, a dolaskom u novu sredinu okolnosti rada su druga\u010dije, u smjenama. Teoretski je mogu\u0107e da u novim okolnostima je netko odradio manji broj sati i sukladno tome je obra\u010dun pla\u0107e manji. No kao Vlada prepoznajemo situaciju i napravit \u0107emo sve da se to ne dogodi. Obra\u010dun pla\u0107e je kompleksan koji se temelji na automatskoj obradi. Ako se to i desi zbog manjeg broja sati, bit \u0107e mu nadokna\u0111eno.

Prepoznajemo va\u017enost i trud zdravstvenih radnika u ovoj ugrozi. Usto Vlada je odlu\u010dila o dodatku na pla\u0107u svima koji rade u obrani protiv covida, dogovorit \u0107e se dodatak ili nagrada na pla\u0107u, dogovorit \u0107e se idu\u0107u tjedan. Jo\u0161 razgovaramo sa sindikatima i Ministarstvom financija pa jo\u0161 ne mogu re\u0107i koliko \u0107e to biti - objasnio je Bero\u0161.\u00a0

Cijepljenje u domovima za starije\u00a0

-\u00a0Mi smo anketom tra\u017eili da nam domovi dostave koliko \u0107e se ljudi cijepiti.\u00a0Cilj je da saznamo na kojim mjestima i za koliko osoba trebamo organizirati cijepljenje. Ve\u0107ina domova za starije ima lije\u010dnika obiteljske medicine koji vode skrb o korisnicima. Naravno da \u0107e zavodi za javno zdravstvo usko\u010diti, naravno za Pfizerovo cjepivo koje se treba brzo tro\u0161iti jer se \u010duva na niskim temperaturama, a u fri\u017eideru na minus \u010detiri mo\u017ee biti pet dana - govori Capak.\u00a0

