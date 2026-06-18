Prevaranti haraju Zagrebom: Umirovljenice nasjele na lažne priče i ostale bez ušteđevine

Zagrebačka policija izvijestila je u srijedu o dva odvojena slučaja prijevare u Novom Zagrebu, u kojima je jedna umirovljenica oštećena za nekoliko stotina eura nakon lažne priče o krivotvorenom novcu, a druga za nekoliko desetaka tisuća eura pri navodnom ulaganju u kriptovalute. Prema navodima policije, dvojica nepoznatih počinitelja u utorak između 11 i 12 sati došla do stana 84-godišnjakinje u Ulici Ivice Drmića u Novom Zagrebu. Doveli su je u zabludu rekavši da posjeduje krivotvoren novac, nakon čega im je predala nekoliko stotina eura. Policija je priopćila da je kriminalističko istraživanje tog slučaja u tijeku.

U drugom slučaju, 77-godišnjakinja je u utorak u službenim prostorijama policije prijavila da su je nepoznati počinitelji telefonski kontaktirali i predstavili se kao brokeri za kriptovalute.

Uvjerili su je da će njezin novac ulagati radi ostvarivanja dodatne zarade, zbog čega je u više navrata uplaćivala novac te im ustupila i osobne podatke.

Policija navodi da je time oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura, a kriminalističko istraživanje i u tom slučaju je u tijeku.