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Prevaranti haraju Zagrebom: Umirovljenice nasjele na lažne priče i ostale bez ušteđevine

Piše HINA,
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Prevaranti haraju Zagrebom: Umirovljenice nasjele na lažne priče i ostale bez ušteđevine
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zagrebačka policija istražuje dva odvojena slučaja prijevare u kojima su starije žene ostale bez stotina, odnosno desetaka tisuća eura nakon lažnih priča o krivotvorenom novcu i ulaganjima u kriptovalute.

Zagrebačka policija izvijestila je u srijedu o dva odvojena slučaja prijevare u Novom Zagrebu, u kojima je jedna umirovljenica oštećena za nekoliko stotina eura nakon lažne priče o krivotvorenom novcu, a druga za nekoliko desetaka tisuća eura pri navodnom ulaganju u kriptovalute. Prema navodima policije, dvojica nepoznatih počinitelja u utorak između 11 i 12 sati došla do stana 84-godišnjakinje u Ulici Ivice Drmića u Novom Zagrebu. Doveli su je u zabludu rekavši da posjeduje krivotvoren novac, nakon čega im je predala nekoliko stotina eura. Policija je priopćila da je kriminalističko istraživanje tog slučaja u tijeku.

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U drugom slučaju, 77-godišnjakinja je u utorak u službenim prostorijama policije prijavila da su je nepoznati počinitelji telefonski kontaktirali i predstavili se kao brokeri za kriptovalute.

Uvjerili su je da će njezin novac ulagati radi ostvarivanja dodatne zarade, zbog čega je u više navrata uplaćivala novac te im ustupila i osobne podatke.

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Policija navodi da je time oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura, a kriminalističko istraživanje i u tom slučaju je u tijeku.

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