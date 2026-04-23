Prijateljice ubijene Mihaele: 'Žalila se na Marka, govorila je da je posesivan i agresivan...'

Trećeg dana suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu na Županijskom sudu u Osijeku za ubojstvo studentice Mihaele Berak pročitali su svjedočenja Mihaelinih prijatelja. Njih sedam imalo je različita saznanja o prirodi odnosa žrtve i Marka Smažila, a većina njenih prijateljica je rekla kako se Mihaela žalila na njegovo ponašanje, smatrala ga je manipulativnom, agresivnom i posesivnom osobom. Zbog toga su joj prijateljice savjetovale da se makne od njega i te toksične veze, no ona je ipak ustrajala u susretima s njime.

Na prvom suđenju, kada je Marko Smažil osuđen na 18 godina zatvora, javnost je bila u potpunosti isključena s rasprava, zbog zaštite digniteta i privatnog života žrtve. Ovoga puta, nakon što je Visoki kazneni sud tražio ponavljanje postupka, javnosti je dozvoljeno da djelomično bude prisutna na raspravama, ali danas su ponovo novinari zamoljeni da napuste raspravu.

Naime, tužiteljica je zatražila da iskazi Mihaelinih prijateljica ostanu tajni jer svjedoče o odnosima koje su Mihaela i Marko imali, kao i njihovim intimnim životima. Tome se usprotivio Smažilov odvjetnik koji ipak smatra da u tim iskazima nema detalja koji su javnosti nepoznati. No, sudsko vijeće isključilo je novinare s rasprave.

Pročitan je jedino iskaz svjedokinje Sare Stilin koja je zapravo bila prijateljica Marka Smažila u periodu prije nego je on upoznao Mihaelu, a i jer njen iskaz ne sadrži za javnost osjetljive detalje.

- Marka Smažila upoznala sam preko Instagrama. Kratko smo se dopisivali, a onda i počeli družiti. Nismo bili u vezi nego smo bili prijatelji. Družili smo se oko dva mjeseca. Bila sam kod njega u stanu više puta, bio je pristojan, lijepo se ponašao, nikada nije bio neugodan, nikada povisio ton, nije bio ni posesivan ni opsesivan. Bio je dobar dečko, uvijek spreman pomoći. Bila sam kod njega zadnji puta krajem kolovoza navečer, kada sam mu rekla da idem na jedan sastanak, bio je potišten zbog toga.. Nakon par dana mi je napisao da bismo se trebali prestati viđati. Prestali smo se i dopisivati nakon toga. Nisam znala da ima djevojku i nisam prije čula za Mihaelu Berak. Bila sam jako iznenađena kada sam u novinama pročitala da je on ubio tu djevojku - kazala je na sudu svjedokinja Stilin dodajući kako on njoj nikada nije pokazivao oružje.

Suđenje se nastavilo iza zatvorenih vrata.