Prijavite se na Ekotlon i provedite subotu s djecom na Bundeku uz super nagrade

Svi znamo da djecu treba od malih nogu učiti kako brinuti za prirodu, a ovaj vikend ne propustite savršenu priliku za to! Prijavite se na Ekotlon i povedite svoje mališane 9. 9. na Bundek te ih na aktivan način potaknite da brinu o okolišu.

Naučite ih da je plogging kombinacija džogiranja i sakupljanja smeća, pomoću koje mogu poboljšati vlastito zdravlje, ali i učiniti svijet ljepšim mjestom za život. Naučite ih da je lijepo pomagati i biti dobar prema drugima. Naučite ih da su psi bića prema kojima se treba odnositi s poštovanjem. Naučite ih da na njima svijet ostaje i zato ga moraju čuvati.

Ne brinite se, i mi ćemo se ovu subotu potruditi podučiti ih važnim temama, kao što su ekologija, održivost i briga o prirodi, te ćemo se pobrinuti da im Ekotlon ostane u najljepšem sjećanju. A da bismo dobili priliku to i ostvariti, prijavite već danas sebe i svoju obitelj na treću plogging utrku, koja će se biti 9. rujna na zagrebačkom Bundeku.

Foto: Shutterstock

Prijavite se na Ekotlon do 7. 9.

Prijavite se do 7. 9., do 23:59, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja sudionika, te svoje mjesto na Ekotlonu potvrdite uplatom kotizacije, koja za četveročlanu obitelj iznosi simboličnih 10 eura, a za individualne sudionike 6 eura. Inače, sav prihod koji sakupimo od prodaje kotizacija donirat ćemo Taekwondo klubu osoba s invaliditetom Kukkiwon Zagreb kao doprinos za organizaciju putovanja na Svjetsko prvenstvo u parataekwondou koje će biti krajem rujna 2023. u Meksiku.

Registracija sudionika te podjela startnih brojeva i paketa trajat će na dan utrke od 9 do 9:45 sati, a u 10 sati počinje utrka, pa molimo sve prijavljene da dođu na vrijeme kako bi stigli podignuti svoje startne pakete. Sve staze startaju na istome mjestu i sve su kružnog tipa, pa i završavaju na istome mjestu. Trči se jedan krug. Staze su označene pločama, a na ključnim mjestima usmjeravaju vas redari. Više informacija o Ekotlonu donosimo i na Ekotlon Facebook stranici.

Foto: Igor SobanPIXSELL

Nakon otprilike 60 minuta plogganja, za sve naše požrtvovne i predane sudionike - i velike i male, i dvonožne i četveronožne - organizirali smo bogat program događanja, mnoge sadržaje i vrijedne nagrade sponzora!

Super startni paketi

Pripremili smo vam bogate startne pakete, koji osim vrećice i rukavica za sakupljanje otpada, sadrže zaista korisne stvari za trkače. Vjerujemo da će svakog sudionika razveseliti prozračna Ekotlon run dry majica kratkih rukava iz Decathlona, koja upija znoj i brzo se suši te tako održava suhoću tijekom trčanja. Odrasli će dobiti crnu verziju, a za najmlađe smo osigurali bijele majice.

U startnom će paketu svi trkači pronaći i praktičnu platnenu torbu Ekotlon, bocu vode te aromatiziranu vodu HYDRA, koja sadrži magnezij, mineral za normalnu funkciju mišića te vitamin B6, koji uz magnezij pridonosi smanjenju umora. U paket smo ubacili i ukusnu žitnu pločicu Decathlon, osmišljenu upravo za konzumiranje tijekom trčanja ako vam zatreba dodatna energija.

Ne brinite, nismo zaboravili ni na naše četveronožne trkače! Oni sudionici koji ove godine budu ploggali na našoj novoj pet friendly stazi za canicross, uz već navedene proizvode dobit će silikonsku putnu zdjelicu i prijenosnu pojilicu za vodu, nekoliko psećih snackova i poslastica, igračku i još poneko iznenađenje.

Foto: 24ContentHaus

Pobrinuli smo se i za nagrade!

Izuzev bogatog startnog paketa, imamo vrlo vrijedne nagrade koje ćemo podijeliti. Najbrži sudionik i najbrža sudionica Maxi staze s prikupljenim otpadom osvajaju Decathlon poklon bon u vrijednosti od 100 eura te vrč BRITA MARELLA XL GRAPHITE s tri MAXTRA filtra za vodu i bočicu s filtrom za vodu FILL & GO ACTIVE LIME.

Uz najbrže sudionike Ekotlona, nagrade će osvojiti najstariji i najmlađi ploggeri. Osim BRITA vrča i bočice za vodu s filtrom, najstariji plogger s prikupljenim otpadom ponijet će s utrke štapove za nordijsko hodanje Decathlon Newfeel te navlake za štapove Decathlon Newfeel, a najmlađi s prikupljenim otpadom Decathlon romobil za Freestyle MF one.

Imamo nagrade i za najbrži ljudsko-pseći par s prikupljenim otpadom, kojem ćemo dodijeliti bogat poklon paket Pet centra, kao i već spomenute BRITA proizvode.

Vidimo se na Bundeku!

Osim nagrada i darova sponzora, na Ekotlonu vas čekaju ukusni snackovi, voće i deserti kojima ćete se osvježiti nakon utrke. Bit će i mnogo zabavnih aktivnosti za sve uzraste, a osobito za one najmlađe.

Dođite ove subote s djecom na Bundek jer vam pripremamo mnoge sportske aktivnosti i uzbudljiva mini natjecanja na kojima također možete osvojiti nagrade. Jedna od takvih zabavnih aktivnosti je igra cornhole, u kojoj će djeca sigurno uživati, a pripremili smo i mnoštvo sportskih rekvizita, pa vas čeka aktivna subota na svježem zraku!

Foto: Igor SobanPIXSELL

Vidimo se 9. rujna na Bundeku! Prijavite se ovdje.

Organizatori Ekotlona su 24sata i missZDRAVA, a ponosni partneri projekta su Konzum, INA, OTP banka, JYSK, Decathlon, Pet centar, BRITA, Stega tisak i Toyota. Projekt podržavaju Hrvatski kinološki savez, Canicross Croatia i Kinološka udruga Zaprešić.