Prije Pavleka, u Hrvatsku stigao njegov laptop. Koga će sve on utopiti? 'Bolje da me ne gazite'

Dok Vedran Pavlek čeka izručenje Hrvatskoj, neslužbeno smo doznali da je diplomatskom poštom prije njega u ruke istražitelja stigao njegov laptop. To je izuzetno važan dokazni materijal. Čak i ako je Pavlek brisao dokumente, postoji mogućnost da oni budu vraćeni, a pred istražiteljima je očito obiman posao. Laptop i mobitele je oduzela turska policija prije otprilike tri tjedna, dok je Pavlek još bio u luksuznom hotelu u Turskoj i prije nego je uspio otići u Kazahstan gdje je uhićen.

I sam glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je gostujući na RTL-u prije sedam dana rekao da je važno da je to izuzeto i da se radi "o ogromnoj dokaznoj građi koja je na putu".

Vedran Pavlek je osumnjičen da je bio glava hobotnice koja je kroz 11 godina izvukla čak 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Plaćao je fiktivne ugovore, onda je novac nakon nekoliko transakcija s povezanim tvrtkama završavao i kod njega. Dio tog novca je redovno vraćao u gotovini za isplate na crno, a posljednji takav slučaj je 116.000 eura koje je nosio bivši glasnogovornik Saveza Nenad Eror. Uz tu gotovinu je bio i popis osoba kojoj treba biti dodijeljena, ali i dosta imena kod kojih je u toj turi stajao iznos od 0 eura. Pavlek je radio takve popise i određivao koliko komu ide. Svi s popisa su zasad svjedoci u postupku i Uskok ih ispituje.

Od novih saznanja će ovisiti i hoće li se istraga širiti, što bi u ovom slučaju moglo biti lako moguće.

Ovaj tjedan je novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković objavio transkripte tajno snimljenih razgovora koje su vodili Vedran Pavlek i predsjednik Skijaškog saveza Miha Glavić. To je bilo prije otvaranje istrage i uhićenja u Hrvatskoj i prije nego je Pavlek podnio ostavku. Ali tada se već znalo da je Eror zaustavljen na granici s gotovinom i da istražitelji rade na slučaju.

U tom razgovoru, među ostalim, Pavlek se poziva i na dokumentaciju koju ima praktički prijeti Glaviću i ostalima da će sve doći u javnost ako ga nastave blatiti i gaziti.

- Dobit ćeš sve liste, ali će sve liste dobiti i javnost. Ne mislim ti polagati račune, ali ti sad polažem račune i sve račune sam ja odobravao. Moj kompjutor ima 122.000 dokumenata, zato me prestanite gaziti i blatiti - kaže Pavlek u tom razgovoru.

Dotakao se i lista.

-Znači, ima unatrag 20 godina, a ja sam to šutio i čuvao i sebe. Unutar 20 godina sam ispostavio liste. 20 godina. Jel‘ me razumiješ? - govorio je Pavlek Glaviću u transkriptima koje je donio Jutarnji.