Prijetio našem novinaru: 'Vozi odmah, skratit ću te za glavu'

Šta radiš ovdje? Novinar?! Vozi odmah, skratit ću te za glavu! - kazao je prijatelj Darka Kovačevića (32), okružen dvojicom dok se spomenuti Daruvarac mudro držao po strani.

Najrabijatniji mladić se predstavio kao Paulo, dok je drugi mladić komentirao napise u medijima.

- Sve lažete, ne znate što se stvarno dogodilo! - dobacio je. Na odlasku smo zastali kod Daruvarca...

- Može izjava? - pitali smo friško otpuštenog pritvorenika koji je koju minutu ranije na katu obiteljske kuće odjenuo bijelu trenirku. Mlako je odmahnuo rukom, nije mu bilo do razgovora s medijima. Što se pak nije svidjelo Paulu pa je lupnuo rukom po autu, začudo ne ostavivši nikakav trag. Potom je cijela ekipa otišla do kuće obiteljskih prijatelja na drugom kraju ulice, gdje se već spremala fešta zbog izlaska na slobodu 32-godišnjaka.

Udario rukom po autu

Dojma smo da je Daruvarčev izlazak iz obiteljske kuće na predjelu Bili Brig u Zadru bio dobro isplaniran. Momčić na biciklu je prvo provjerio napušteno imanje 50-ak metara od kuće obitelji Kovačević. Izvidnica je pokazala da je tamo ostao samo jedan automobil predstavnika medija. Dok se Daruvarac spuštao slijepom ulicom prema nama, njegovi pajdaši su došli s druge strane. Dotad nije bilo nikakvih incidenata, dapače. Mirno nedjeljno prijepodne je uznemirio jedino dolazak policijske patrole pred Daruvarčevu kuću, nešto prije 11 sati.

Stigli su po pozivu obitelji Kovačević, sudeći po kratkom razgovoru kojeg su ukućani vodili s pozornicima. Valjda nisu bili sretni predstavnicima medija na početku njihove ulice. Tako su nas, dosta uljudno, obavijestili i policajci: snimati s javne površine možete, to vam nitko ne može zabraniti, ali ne ulazite u dvorište Kovačevićevih...

Darko Kovačević Daruvarac, nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja djevojke (18), noć na nedjelju posljednju je prespavao u zadarskom zatvoru. Nakon što je u istražnom zatvoru proveo sedam mjeseci, maksimalno koliko je zakonski moguće, izašao je na slobodu do objave pravomoćne presude.

Oćelavio u zatvoru?

Prije njegova izlaska sudu se približio taksi. Vozač je kazao kako je dobio poziv da dođe po nekoga u zatvor, ali nije znao koga čeka. Ubrzo je postalo jasno tko će mu biti prvi klijent. Policajci su taksistu dozvolili da se sasvim približi stražnjim vratima zgrade suda kako bi ukrcaj što prije prošao i kako bi se cijela drama, makar za policiju, što prije okončala.

Nekoliko minuta iza 8 sati Daruvarac je izašao iz zgrade i žurnim korakom nastavio u smjeru ulice, ne vidjevši taksi koji ga je čekao kod samog ulaza.

Na brojna pitanja novinara nerado je odgovarao. Blijed i u trenirci te plavoj sportskoj jakni, izbrijane kose gotovo na nulericu i sa istaknutim podočnjacima, gledao je u pod.

Dojam je da je Daruvarac čak i oćelavio za vrijeme boravka u zatvoru. Zalisci su mu veći nego prije, a pogled ozbiljniji.

Hoćete li ostati u Hrvatskoj? - zanimalo je novinare.

- Hoću, ostat ću - odgovara Daruvarac.

- Nećete bježati hrvatskim institucijama? - pljušte dalje pitanja.

- Ne želim komentirati to - protisnuo je kroz zube.

- Rečenicu barem? - inzistiraju.

- Rekao sam, neću bježati i to je to. To mogu reći. Čekam pravomoćno iskazanje - ponavlja.

- Kako se osjećate? - zanimalo je novinarku.

- Nikako - kratko je odvratio.

U tom trenutku shvatio je da mu je taksi za leđima te se uputio prema upaljenom automobilu. U ruci je nosio veću crnu plastičnu vrećicu s osobnim stvarima s kojima je došao u zatvor. Čim je sjeo vozač je krenuo. Odvezao ga je kući u kojoj živi s roditeljima.

Inače, kuća njegovih roditelja udaljena je kojih kilometar od mjesta stanovanja njegove žrtve. Iako nema sudsku zabranu prilaska, djevojka i njezina obitelj imaju policijsku zaštitu pa bi se Daruvarac mogao loše provesti ako im pokuša prići.

- Nemam komentara - rekla je Ana G., mama pretučene žrtve. Oteo joj se težak uzdah. Pitali smo je kako je.

- Nisam dobro - kratko je kazala. Zanimalo nas je kako je njezina kći.

- Što da vam kažem? Ne mogu komentirati - dodala je.

Osvrnula se na komentare da su već odselile iz Zadra.

- Bože koliko laži... U svom stanu smo i ručamo nakon mise, Isuse - kazala nam je i potvrdila da nisu odselile, a hoće li, nije komentirala.

Prije nekoliko dana rekla je da vjeruje da će Daruvarac ponoviti djelo jer “vuk dlaku mijenja, ne mijenja ćud”.

Odvjetnik pretučene 18-godišnjakinje Milan Petričić rekao je u nedjelju da njegova klijentica i njezina majka zbog straha razmišljaju o odlasku iz Zadra.

- One imaju zaštitu policijsku i imat će je dok traje postupak. Subjektivan osjećaj straha je ovdje opravdan i razumljiv. Mehanizmi zaštite ne postoje - rekao je.

Dodao je da su mediji napravili dobar posao jer su senzibilizirali prava žrtve što je velik iskorak.